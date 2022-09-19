Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerinde seyreden enflasyonu düşürmek için borçlanma maliyetlerinin daha da artması gerektiğini belirtti. Cos, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin yavaşladığı uyarısı yaptı.
ECB yetkilisinden kademeli faiz artışına destek
Avrupa Merkez Bankası`nda (ECB) yüksek enflasyon ve faiz artırımı konularında sesler yankılanmaya devam ediyor. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Pablo Hernandez de Cos rekor yüksek enflasyonla mücadelede faizlerin kademeli artmasını tercih ettiğini belirtİrken ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ise Avrupa büyümesindeki yavaşlamanın enflasyonu düşürmek için yeterli olmayacağına dikkat çekti.
"EKONOMİDE HIZLI BİR HAREKET ARZU EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL"
İspanya'da konuşan ve ECB'nin en güvercin isimlerinden biri olan De Cos "Bizim aksiyonlarımız enflasyonu kademeli olarak etkiliyor. Maksimum etkisi ise yaklaşık 2 yıl sonra görülüyor. Enflasyon hedefine doğru aşırı hızlı bir hareketin aktivite ve istihdam üzerindeki etkileri çok arzu edilebilir olmayabilir" yorumunu yaptı.
BÜYÜME YAVAŞLADI ANCAK ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE YETERLİ DEĞİL
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da bugün Madrid'deki bir konferansta yaptığı konuşmada Euro Bölgesi'nde büyümenin yavaşladığını, ancak bunun enflasyonu düşürmek için yeterli olmadığını söyledi.
Guindos, "Ekonomideki yavaşlama tek başına enflasyonu düşürmez. Para politikası enflasyonu düşürmeye yardımcı olmalı" şeklinde konuştu.
ECB bu ay başında rekor yüksek enflasyon nedeniyle 75 baz puanlık tarihi faiz artışı yapmıştı. Politika yapıcıların Ekim'de de 75 baz puanlık artış yapması bekleniyor.
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