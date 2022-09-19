ECB yetkilisinden kademeli faiz artışına destek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerinde seyreden enflasyonu düşürmek için borçlanma maliyetlerinin daha da artması gerektiğini belirtti. Cos, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin yavaşladığı uyarısı yaptı.

"EKONOMİDE HIZLI BİR HAREKET ARZU EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL" İspanya'da konuşan ve ECB'nin en güvercin isimlerinden biri olan De Cos "Bizim aksiyonlarımız enflasyonu kademeli olarak etkiliyor. Maksimum etkisi ise yaklaşık 2 yıl sonra görülüyor. Enflasyon hedefine doğru aşırı hızlı bir hareketin aktivite ve istihdam üzerindeki etkileri çok arzu edilebilir olmayabilir" yorumunu yaptı.