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ECB'den "enflasyonun ikinci tur etkilerine karşı tedbir" mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yüksek enerji fiyatlarının ekonominin diğer alanlarına da sirayet etmeye başladığını belirterek, enflasyonun ikinci tur etkilerine karşı tedbir mesajı verdi.

AA

Oluşturma Tarihi 15 Haziran 2026 12:39

France Culture radyosuna mülakat veren Lagarde, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu adımın küresel enerji sevkiyatı için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Lagarde, "Bu gelişme önümüzdeki günlerdeki adımlarla ve iyi niyet muhtırasının imzalanmasıyla teyit edilirse son derece olumlu bir haber olacaktır. Bunu yalnızca memnuniyetle karşılayabiliriz, özellikle de Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenerek yeniden açılması anlamına geliyorsa." ifadelerini kullandı.

Yüksek enerji fiyatlarının ekonominin diğer alanlarına da sirayet etmeye başladığı uyarısında bulunan Lagarde, "Enflasyonun dolaylı etkilerini son haftalarda neredeyse her alanda net bir şekilde görmeye başladık. Özellikle ücret artışı riskleri gibi ikinci tur etkilerin su yüzüne çıktığını hissettiğimizde, kaçınılmaz olarak tedbir almak zorundayız. Bu noktada özellikle çekirdek enflasyon göstergesini yakından takip ediyoruz." dedi.

ECB, 11 Haziran'da mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,0'den yüzde 2,25'e yükseltmişti. Böylece ECB, petrol fiyatlarındaki sert yükselişe para politikasını sıkılaştırarak tepki veren ilk büyük merkez bankası olmuştu.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 3'ün üzerine çıkması ve çekirdek enflasyonun yüzde 2'lik hedefi belirgin şekilde aşması bu kararda etkili oldu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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