Euro Bölgesi'nde şubat enflasyonu beklentileri karşılamadı

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat 2026'da aylık bazda %0,6, yıllık bazda ise %1,9 artış gösterdi. Yıllık enflasyon piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken, aylık artış beklentilerin hafif altında kaldı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 2,4 SEVİYESİNDE

Çekirdek enflasyon Şubat ayında aylık %0,8, yıllık %2,4 olarak kaydedildi. Tütün hariç TÜFE ise aylık %0,6, yıllık %1,8 artış gösterdi.

Ocak 2026'da yıllık enflasyon %1,7 seviyesindeyken, geçen yılın aynı döneminde %2,3 olarak ölçülmüştü. Avrupa Birliği genelinde ise yıllık enflasyon Şubat'ta %2,1'e yükseldi. Bu oran Ocak ayında %2,0, geçen yılın aynı döneminde ise %2,7 düzeyindeydi.

AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

En düşük yıllık enflasyon oranları Danimarka (%0,5), Kıbrıs (%0,9) ve Çekya'da (%1,0) kaydedildi. Buna karşılık en yüksek enflasyon Romanya (%8,3), Slovakya (%4,0) ve Hırvatistan'da (%3,9) görüldü.

Ocak ayına kıyasla yıllık enflasyon 11 üye ülkede gerilerken, 4 ülkede sabit kaldı ve 12 ülkede artış gösterdi.

ENFLASYONA EN BÜYÜK KATKI HİZMETLERDEN

Şubat ayında hizmetler sektörü enflasyona 1,54 puan ile en büyük katkıyı sağladı. Gıda, alkol ve tütün 0,48 puan, enerji dışı sanayi malları ise 0,17 puan katkı verdi.

Enerji fiyatları ise -0,30 puan ile enflasyonu aşağı yönlü etkileyen ana kalem oldu.