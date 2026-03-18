Anasayfa Finans Ekonomi Euro Bölgesi'nde şubat enflasyonu beklentileri karşılamadı

Euro Bölgesi'nde şubat enflasyonu beklentileri karşılamadı

Euro Bölgesi'nde şubat enflasyonu beklentilerin altında kaldı. Avrupa'da TÜFE Şubat 2026’da aylık bazda %0,6, yıllık bazda ise %1,9 artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2026 13:16

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat 2026'da aylık bazda %0,6, yıllık bazda ise %1,9 artış gösterdi. Yıllık enflasyon piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken, aylık artış beklentilerin hafif altında kaldı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 2,4 SEVİYESİNDE

Çekirdek enflasyon Şubat ayında aylık %0,8, yıllık %2,4 olarak kaydedildi. Tütün hariç TÜFE ise aylık %0,6, yıllık %1,8 artış gösterdi.

Ocak 2026'da yıllık enflasyon %1,7 seviyesindeyken, geçen yılın aynı döneminde %2,3 olarak ölçülmüştü. Avrupa Birliği genelinde ise yıllık enflasyon Şubat'ta %2,1'e yükseldi. Bu oran Ocak ayında %2,0, geçen yılın aynı döneminde ise %2,7 düzeyindeydi.

AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

En düşük yıllık enflasyon oranları Danimarka (%0,5), Kıbrıs (%0,9) ve Çekya'da (%1,0) kaydedildi. Buna karşılık en yüksek enflasyon Romanya (%8,3), Slovakya (%4,0) ve Hırvatistan'da (%3,9) görüldü.

Ocak ayına kıyasla yıllık enflasyon 11 üye ülkede gerilerken, 4 ülkede sabit kaldı ve 12 ülkede artış gösterdi.

ENFLASYONA EN BÜYÜK KATKI HİZMETLERDEN

Şubat ayında hizmetler sektörü enflasyona 1,54 puan ile en büyük katkıyı sağladı. Gıda, alkol ve tütün 0,48 puan, enerji dışı sanayi malları ise 0,17 puan katkı verdi.

Enerji fiyatları ise -0,30 puan ile enflasyonu aşağı yönlü etkileyen ana kalem oldu.

İlginizi Çekebilir
AB’den Moldova’ya 189 milyon avroluk destek! AB'den Moldova'ya 189 milyon avroluk destek! 17 Mart 2026 14:47
Drujba boru hattı kesintisi: AB, Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını yeniden başlatıyor Drujba boru hattı kesintisi: AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını yeniden başlatıyor 17 Mart 2026 14:46
İngiltere’de akaryakıt fiyatları 18 ayın zirvesinde! Orta Doğu gerilimi etkili oldu İngiltere’de akaryakıt fiyatları 18 ayın zirvesinde! Orta Doğu gerilimi etkili oldu 17 Mart 2026 14:43
AB’den ortak Drujba petrol boru hattı açıklaması AB'den ortak Drujba petrol boru hattı açıklaması 17 Mart 2026 14:40
ABD ekonomisini bekleyen tehlike: Stagflasyon riski kapıda! ABD ekonomisini bekleyen tehlike: Stagflasyon riski kapıda! 17 Mart 2026 14:33
IATA Raporu: Küresel hava yolu talebi 2050’ye kadar iki katından fazla artacak IATA Raporu: Küresel hava yolu talebi 2050’ye kadar iki katından fazla artacak 17 Mart 2026 14:28
JPMorgan’dan BoE tahmininde değişiklik: 2026’da faiz indirimi beklentisi kaldırıldı JPMorgan’dan BoE tahmininde değişiklik: 2026’da faiz indirimi beklentisi kaldırıldı 17 Mart 2026 14:16
Almanya’da yatırımcı güveni geriledi: Beklentilerin çok altında! Almanya’da yatırımcı güveni geriledi: Beklentilerin çok altında! 17 Mart 2026 14:14
BofA Anketi: Jeopolitik riskler ve kredi kaygıları yatırımcı güvenini zayıflattı BofA Anketi: Jeopolitik riskler ve kredi kaygıları yatırımcı güvenini zayıflattı 17 Mart 2026 14:11
Hürmüz krizi petrol tahminlerini yukarı çekti: Standard Chartered’dan 2026 revizyonu Hürmüz krizi petrol tahminlerini yukarı çekti: Standard Chartered’dan 2026 revizyonu 17 Mart 2026 14:09
Çin’de elektrik tüketimi arttı Çin'de elektrik tüketimi arttı 17 Mart 2026 13:51
Japonya Merkez Bankası’ndan müdahale sinyali Japonya Merkez Bankası'ndan müdahale sinyali 17 Mart 2026 13:47
