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Fed üyesi: Bilanço konusunda belirli bir değer hedeflemiyoruz

Fed'in, aralarında Başkan Yardımcısı Philip Jefferson'ın da bulunduğu en yeni üç Yönetim Kurulu üyesi, Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott'a Fed'in bilanço küçültme sürecinin daha ne kadar devam edeceğinin belli olmadığını, ancak sürecin yakın bir zamanda sona ermeyeceğinin muhtemel olduğunu ifade ettiler.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2023 09:08

Son Güncelleme Tarihi 17 Kasım 2023 09:08

Reuters'in haberine göre Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Fed'in bilanço küçültme süreciyle alakalı olarak Senatör Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott'a yazdığı mektupta "Bilançomuzun büyüklüğü nihai olarak halkın yükümlülüklerimize, özellikle de para ve rezervlere olan talebine bağlı olacak ve bu talebin ne olacağını önceden belirleyemeyiz, dolayısıyla bilançomuz için belirli bir dolar değeri hedeflemiyoruz" dedi.

Jefferson, Scott'un yaklaşık 8 trilyon dolarlık bilanço hakkında sorduğu bir dizi soruya cevaben gönderdiği mektupta şunları yazdı: "Makul varsayımlar altında, rezervler bol rezervler çalışma çerçevesiyle tutarlı seviyeye ulaşmadan önce bilançonun büyüklüğü önemli ölçüde daha da düşebilir"

Jefferson, Fed'in çabalarını ekonomik ve finansal gelişmelere yanıt verecek şekilde ayarlayacağını da sözlerine ekledi.

Senatör Scott, aynı zamanda Fed Yönetim Kurulu üyeledi Lisa Cook ve Adriana Kugler'e de mektup yazmıştı. Fed yetkililerinin üçünün de yanıtları 14 Kasım tarihli ve Scott'ın ofisi tarafından Reuters'a verildi.

Scott mektuplarında Jefferson, Cook ve Kugler'den "Federal Rezerv'in bilançosunun doğru boyutlandırılması" ve "Federal Rezerv'in sadece piyasaları bozmaya ve sermaye kaynaklarını yanlış tahsis etmeye hizmet eden müdahaleci uzun vadeli alımlarının dizginlenmesi" konusunda taahhütler istedi.

Fed yetkililerinin yanıtları bu tür taahhütlerden kaçındı ve her biri Fed'in politika eylemlerinin "Amerikan halkı için maksimum istihdamı ve istikrarlı fiyatları teşvik etmeye yönelik yasal yetkimiz tarafından yönlendirildiğini" söyledi.

Jefferson, Cook ve Kugler Scott'a yazdıkları mektuplarda "(gecelik ters repo) kullanımının önemli ölçüde azalmasını ve Federal Rezerv'in bilançosu küçüldükçe rezervlerde büyük bir düşüş yaşanmasını beklediklerini" belirttiler.

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