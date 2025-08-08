Fed üyesi Bostic: Eylül toplantısı öncesi veriler izlenmeli

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, istihdam piyasasındaki risklerin arttığını kabul etse de, Eylül ayındaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından önce faiz indirimi kararı için henüz erken olduğunu ve açıklanacak önemli verilerin beklenmesi gerektiğini belirtti.

Bostic, enflasyon endişeleri ve tarifelerin olası etkileri nedeniyle bu yıl tek bir faiz indiriminin uygun olabileceği görüşünü koruyor.

Bostic, istihdama ilişkin son verilerin riskleri önemli ölçüde artırdığını ancak enflasyon ve istihdama dair çok sayıda yeni verinin politika duruşunu şekillendireceğini ifade etti.

Bostic, tarife tartışmasının halkın beklentilerini etkileyerek fiyatları artırabileceği ve küresel tedarik zincirlerinin düşük maliyetli üreticilerden uzaklaşarak yeniden şekillenmesinin yapısal olarak daha yüksek enflasyona yol açabileceği yönündeki endişelerini sürdürdüğünü vurguladı.

Atlanta Fed Başkanı, tarifelerin yalnızca tek seferlik fiyat artışlarına neden olup olmayacağı ya da daha kalıcı baskılar yaratıp yaratmayacağı sorusunun "belki de bugün sahip olduğumuz en önemli soru" olduğunu dile getirdi.

Tarife değişikliklerinin işletmeler üzerindeki tam etkisinin 2026 ortalarına kadar sürebileceğini belirten Bostic, bu durumun enflasyon risklerini belirsiz bıraktığını da ekledi.