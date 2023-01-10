Fed'in faiz oranlarını gelecekte "daha normal tempoda" hareket ettirmesinin "uygun ve önemli" olacağını da belirten Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "Ancak belirsizlik miktarı dikkate alındığında faiz oranlarını ayarlarken daha ihtiyatlı olmanın uygun olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bostic, açıklanacak ABD tüketici fiyat verilerinin son istihdam raporunda görülen trendi teyit etmesi halinde federal fon faizi hedefinin gelecek Fed toplantısında 25 baz puan artırılması fikrini "daha ciddiye" alacağını vurguldı.

"Er ya da geç 25 baz puan artırım noktasını gelmemizi istiyorum. Bunun zamanlaması gelecek veriye bağlı" diye konuşan Bostic, "Eğer perşembe günü açıklacak tüketici fiyat verisi istihdam rakamlarında gördüğümüze benzer bir şey gösterir ise, bu beni 25 baz puan artırımı ve bu yönde hareket etmeyi daha ciddi şekilde düşünmeye yönlendirir" diye konuştu.