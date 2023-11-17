Fed üyesi: Enflasyona karşı savaşın kazanıldığına ikna olmadım

Bir televizyon kanalına konuşan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Enflasyon konusunda ilerleme kaydediyoruz, fark edilebilir bir ilerleme. Bundan daha fazlasını görmemiz gerekiyor. Enflasyonun zamanında %2'ye geri döndüğüne dair çok daha fazla kanıt görmemiz gerekecek. Ancak ilerleme kaydettiğine dair gerçekten iyi kanıtlarımız var ve şimdi mesele, devam ediyor mu?" dedi.

Politika yapıcıların bundan sonra nereye gideceği konusunda karar vermeyi saklı tuttuğunu söyleyen Mester, "Bunu henüz değerlendirmedim. Şu anda politika açısından çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

Fed'in konumunu bir gemide seyir halinde olmaya benzeten Mester, "Karga yuvasındayız. Karga yuvası ne yapmanıza izin verir? Ufka bakmanızı ve verilerin nereden geldiğini, ekonominin nereye doğru evrildiğini görmenizi sağlar. Ve sonra görmemiz gerekecek: Tahmin ettiğimiz şekilde mi hareket ediyor?" dedi,

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 12-13 Aralık tarihlerinde toplanacak.

2024 ortasında emekli olacak olan Mester, faizlerin nereye gitmesi gerektiği konusunda henüz karar vermediğini söyledi. "Benim hissiyatım bunun gerçekten faizleri düşürmekle ilgili olmadığı yönünde. Asıl mesele, ne kadar süre kısıtlayıcı bir tutum içinde kalacağımız ve ekonomide yaşananlar göz önüne alındığında belki de daha yüksek bir orana çıkmak zorunda kalacağımızdır" dedi.