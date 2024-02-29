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Fed üyesi Williams: Yüzde 2 enflasyon hedefine gidişte hala önümüzde uzun bir yol var

New York Fed Başkanı John Williams, yüzde 2 enflasyon hedefine gidişte hala önlerinde uzun bir yol olduğu açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 29 Şubat 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 29 Şubat 2024 08:54

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in gösterge borç verme faizini muhtemelen "bu yılın sonlarına doğru, ikinci yarısında" indireceğini söyledi ve 2024 yılında üç faiz indiriminin "makul bir başlangıç noktası" olmasını beklediğini vurguladı.

Long Island Association Regional Economic Briefing etkinliğinin ardından gazetecilere konuşan Williams, "Ekonomi hala güçlü, pozitif büyüme görmeyi ve enflasyonun düşmeye devam etmesini bekliyoruz. Bu nedenle üç faiz indirimi gibi bir şey, düşündüğünüzde makul bir başlangıç noktasıdır" dedi.

Williams, faiz indirimlerinin hızının takvime değil ekonomik verilere bağlı olacağını ve faiz hamlelerinin yetkililerin üç aylık ekonomik tahminlerini güncelledikleri toplantılara göre zamanlanmasının gerekmeyeceğini ifade etti.

New York Fed Başkanı ayrıca, Ocak ayında tüketici fiyatlarına ilişkin beklenmedik şekilde sıcak gelen verileri, Fed yetkilileri enflasyon oranını %2'lik hedeflerine geri götürmeye çalışırken "yol boyunca tümsekler" olacağına dair bir işaret olarak gösterdi.

Williams, hazırlanan konuşmasında "%2'lik sürdürülebilir enflasyona giden yolda hala kat etmemiz gereken bir yol var" dedi.

Konuşmanın ardından düzenlenen soru-cevap oturumunda Williams, Fed yetkililerinin "bu yılın ilerleyen dönemlerinde" faiz indirimine gitmeyi düşünebileceklerini söyleyerek 23 Şubat'ta Axios'a verdiği röportajdaki sözlerini yineledi ve Fed'in tercih ettiği gösterge olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ile ölçülen enflasyonun bu yıl yaklaşık %2 ila %2,25'e, 2025'te ise %2'ye düşmesini beklediğini söyledi.

Williams, "Hedeflerimize en iyi şekilde ulaşan para politikası için uygun yolu değerlendirirken verilere, ekonomik görünüme ve risklere odaklanacağım" diye konuştu.

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