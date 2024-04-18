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Fed üyesinden dikkat çeken politika açıklaması

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, bir adım atmadan önce izlemeleri ve daha fazla bilgi toplamaları gerektiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 09:18

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de daha fazla politika ayarlaması yapmadan önce dikkatli olunması gerektiğini yineledi. Mester, "Hala enflasyonun düşmesini bekliyorum ancak bir adım atmadan önce izlememiz ve daha fazla bilgi toplamamız gerektiğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester yaptığı açıklamada, fiyat baskılarının bu yıl daha da hafiflemesini beklediğini ve Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürmesine izin vereceğini, ancak sadece enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine doğru ilerlediğinden "oldukça emin" olduğunda bunu yapabileceğini söyledi.

Mester, "Bir noktada, daha fazla güven duydukça, politikayı daha az kısıtlayıcı bir duruşa geri döndürmeye başlayacağız, ancak bunu aceleyle yapmak zorunda değiliz" dedi.

Bu yıl şimdiye kadar enflasyonun beklenenden daha yüksek seyrettiğini, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin %2,5 ve Fed'in enflasyonun nereye gittiğini ölçmek için kullandığı çekirdek PCE'nin son altı ayda yıllık bazda %3'e yakın seyrettiğini belirten Mester, "Bazen işler işbirliği yapmaz; burada dikkatli olmalıyız ve ekonomi nerede olduğumuzu gösterene kadar beklemeliyiz" dedi.

Mester, Fed'in Haziran ortasındaki toplantısına kadar FOMC'de oy kullanacak. Haziran toplantısından sonra zorunlu emeklilik kuralları uyarınca görevinden ayrılacak.

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