Fed üyesinden faiz indirimi sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla bu yıl güçlü faiz indirimlerine ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Fox Business'a konuşan Miran, mevcut para politikasının hâlâ kısıtlayıcı nitelikte olduğunu ve ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Son verilerin daha fazla faiz indirimi için alan yarattığını vurgulayan Miran, "Politika açıkça kısıtlayıcı ve ekonomiyi baskılıyor" ifadelerini kullandı.

"100 BAZ PUANIN ÜZERİNDE İNDİRİM OLABİLİR"

Miran, Fed'in bu yıl 100 baz puanı aşan bir faiz indirimi yapmasının makul bir zemine oturabileceğini dile getirerek, çekirdek enflasyonun Banka'nın hedef seviyesine oldukça yakın olduğuna dikkat çekti. Para politikasının gereğinden uzun süre sıkı tutulmasının büyümeyi erken safhada zayıflatabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, maliye politikasının da 2026'da ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını söyledi.

Ekonomik görünüme dair iyimser olduğunu ifade eden Miran, Fed Başkanlığı için adının geçtiği iddialar hakkında ise Donald Trump'la bu konuda bir görüşme yapmadığını belirtti. Aday listesinde yer alan tüm isimlerin güvenilir olduğunu da sözlerine ekledi.

Miran'ın Fed Yönetim Kurulu'ndaki görevi 31 Ocak'ta sona eriyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed faiz kararı, 26 Ocak saat 22.00'de açıklanacak. Toplantının ardından saat 22.30'da Fed Başkanı Powell bir konuşma yapacak.

Bugünkü piyasa beklentisine göre, gelecek ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 18,6 seviyesinde bulunuyor.