CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed üyesinden faiz indirimi sinyali

Fed üyesinden faiz indirimi sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, mevcut para politikasının ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, büyümeyi desteklemek amacıyla bu yıl 100 baz puanın üzerinde faiz indiriminin makul olabileceğini ifade etti. Miran, enflasyonun Fed'in hedef seviyesine yakın seyrettiğine de dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 10:34

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla bu yıl güçlü faiz indirimlerine ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Fox Business'a konuşan Miran, mevcut para politikasının hâlâ kısıtlayıcı nitelikte olduğunu ve ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Son verilerin daha fazla faiz indirimi için alan yarattığını vurgulayan Miran, "Politika açıkça kısıtlayıcı ve ekonomiyi baskılıyor" ifadelerini kullandı.

"100 BAZ PUANIN ÜZERİNDE İNDİRİM OLABİLİR"

Miran, Fed'in bu yıl 100 baz puanı aşan bir faiz indirimi yapmasının makul bir zemine oturabileceğini dile getirerek, çekirdek enflasyonun Banka'nın hedef seviyesine oldukça yakın olduğuna dikkat çekti. Para politikasının gereğinden uzun süre sıkı tutulmasının büyümeyi erken safhada zayıflatabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, maliye politikasının da 2026'da ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını söyledi.

Ekonomik görünüme dair iyimser olduğunu ifade eden Miran, Fed Başkanlığı için adının geçtiği iddialar hakkında ise Donald Trump'la bu konuda bir görüşme yapmadığını belirtti. Aday listesinde yer alan tüm isimlerin güvenilir olduğunu da sözlerine ekledi.

Miran'ın Fed Yönetim Kurulu'ndaki görevi 31 Ocak'ta sona eriyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed faiz kararı, 26 Ocak saat 22.00'de açıklanacak. Toplantının ardından saat 22.30'da Fed Başkanı Powell bir konuşma yapacak.

Bugünkü piyasa beklentisine göre, gelecek ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 18,6 seviyesinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
ABD imalat PMI 2025’i en düşük seviyede kapattı ABD imalat PMI 2025’i en düşük seviyede kapattı 06 Ocak 2026 07:46
ABD’den uranyum hamlesi: Yerli kapasite için 2,7 milyar dolar yatırım ABD'den uranyum hamlesi: Yerli kapasite için 2,7 milyar dolar yatırım 06 Ocak 2026 07:42
Trump yönetimi harekete geçti: Venezuela için ABD’li petrol şirketleriyle temas başladı Trump yönetimi harekete geçti: Venezuela için ABD'li petrol şirketleriyle temas başladı 06 Ocak 2026 07:24
San Francisco Fed: Tarifeler enflasyonu düşürebilir San Francisco Fed: Tarifeler enflasyonu düşürebilir 06 Ocak 2026 07:18
Nvidia, yeni yapay zeka projelerini tanıttı Nvidia, yeni yapay zeka projelerini tanıttı 06 Ocak 2026 07:12
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 05 Ocak 2026 16:40
Wall Street yatırımcıları bu yıldan umutlu Wall Street yatırımcıları bu yıldan umutlu 05 Ocak 2026 15:10
Trump’ın Venezuela hamlesi ABD’li petrol hisselerini yükseltti Trump’ın Venezuela hamlesi ABD’li petrol hisselerini yükseltti 05 Ocak 2026 13:33
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 05 Ocak 2026 13:26
Japonya Merkez Bankası yeni faiz artışlarına hazırlanıyor Japonya Merkez Bankası yeni faiz artışlarına hazırlanıyor 05 Ocak 2026 13:18
Avrupa borsaları savunma hisseleri öncülüğünde pozitif seyrediyor Avrupa borsaları savunma hisseleri öncülüğünde pozitif seyrediyor 05 Ocak 2026 12:14
Küresel ekonomide belirsizlikler öne çıkıyor Küresel ekonomide belirsizlikler öne çıkıyor 05 Ocak 2026 11:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.006,8800 Değişim 95,40 Son veri saati:
Düşük 12003,77 Yüksek 12099,17
Açılış
43,0612 Değişim 0,0460 Son veri saati:
Düşük 43,0187 Yüksek 43,0647
Açılış
50,359 Değişim 0,1695 Son veri saati:
Düşük 50,2904 Yüksek 50,4599
Açılış
6.160,8960 Değişim 79,754 Son veri saati:
Düşük 6148,922 Yüksek 6228,676
Açılış
110,0448 Değişim 6,2555 Son veri saati:
Düşük 108,3182 Yüksek 114,5737
Açılış
BİST En Aktif Hisseler