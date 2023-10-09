Fed üyesinden istihdam açıklaması

Eylül ayı istihdam artışı rakamlarına ilişkin CNN International'a konuşan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Bu istihdam raporu, güçlü bir işgücü piyasası olduğunu söylemeye devam ediyor, ancak iş gücü piyasası daha önce gördüğümüzden biraz daha az sıkı hale geliyor. Ayrıca bu raporda ücret artışının biraz ılımlılaştığını gördük" dedi.

Mester, Eylül ayındaki Fed toplantısında yılsonuna kadar bir faiz artış daha öngörüldüğünü ve ekonominin mevcut patikasında ilerlemesi halinde Fed'in tetiği çekmeyi tercih edeceğini belirtti.

Röportajda Mester, görünümüne ilişkin kesin bir ipucu vermedi. Sıkılaştırma kampanyasının "zirvesinde ya da zirveye yakınız" diyen Mester, asıl sorunun Fed'in enflasyonu 2025 sonuna kadar %2'ye getirmek için faizleri ne kadar süre yüksek tutması gerektiği olduğunu söyledi.

"Şu ana kadar ekonomide gördüğümüz şey, çok dirençli bir ekonomi olduğu" diyen konuşan Mester, "Ekonomik büyüme çarpıcı bir şekilde güçlü oldu ve yine de enflasyon konusunda ilerleme kaydediyoruz" dedi.