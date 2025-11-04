CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed yetkililerinden peş peşe piyasayı 'geren' faiz açıklamaları

Fed yetkililerinden peş peşe piyasayı 'geren' faiz açıklamaları

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden Aralık ayı faiz kararına ilişkin peş peşe açıklamalar geldi.

Oluşturma Tarihi 04 Kasım 2025 10:09

Son Güncelleme Tarihi 04 Kasım 2025 10:16

ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Fed Başkanı Powell'ın Aralık'ta üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesin olmadığını söylemesi piyasalarda belirsizliğe yol açtı.

Powell'ın açıklamalarının ardından piyasalar, Fed yetkililerinden gelen peş peşe açıklamalarla gerildi.

Fed Guvernörü Lisa Cook ile meslektaşları Mary Daly ve Austan Goolsbee, Aralık ayında yeni bir faiz indirimi taahhüdünde bulunmayacağını vurguladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde seyretmesi ve verilerin belirsizliği nedeniyle Aralık ayında yeni bir faiz indirimi konusunda temkinli davrandığını söyledi.

Goolsbee, "Aralık toplantısı için kararsızım. Enflasyon tarafı beni endişelendiriyor; çünkü son 4,5 yıldır hedefin üzerinde ve yanlış yönde ilerliyor" dedi.,

ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook, Başkan Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişiminin ardından yaptığı ilk politika konuşmasında, Eylül ve Ekim'deki faiz indirimlerini desteklediğini ancak Aralık ayındaki olası indirim konusunda kararsız olduğunu söyledi.

San Francissco Fed Başkanı Mary Daly, Ekim ayındaki faiz indirimi kararının uygun olduğunu söyledi.

Daly, para politikasının hâlâ ılımlı düzeyde sıkılaştırıcı kalması gerektiğini belirterek, Aralık ayındaki faiz kararı konusunda açık fikirli olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 31 Ekim 2025 16:41
Nvidia, Güney Kore ile yapay zeka alanında işbirliğine gidiyor Nvidia, Güney Kore ile yapay zeka alanında işbirliğine gidiyor 31 Ekim 2025 14:45
AB’de vergilerin GSYH’ye oranı arttı AB'de vergilerin GSYH'ye oranı arttı 31 Ekim 2025 14:04
Avro Bölgesi’nin ekim enflasyonu belli oldu Avro Bölgesi'nin ekim enflasyonu belli oldu 31 Ekim 2025 13:55
Çin Devlet Başkanı Şi’den APEC ülkelerine çağrı: Ekonomide açık ve kapsayıcı olun Çin Devlet Başkanı Şi'den APEC ülkelerine çağrı: Ekonomide açık ve kapsayıcı olun 31 Ekim 2025 11:27
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 31 Ekim 2025 10:03
Brent petrolün varili 63,96 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 63,96 dolardan işlem görüyor 31 Ekim 2025 09:50
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 31 Ekim 2025 09:38
Küresel piyasalar FED ve teknoloji bilançolarıyla geriledi Küresel piyasalar FED ve teknoloji bilançolarıyla geriledi 31 Ekim 2025 09:17
Tokyo’da tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde kaydedildi Tokyo'da tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde kaydedildi 31 Ekim 2025 08:41
Trump’tan Asya turu değerlendirmesi: Anlaşmalar ekonomiyi güçlendirdi Trump’tan Asya turu değerlendirmesi: Anlaşmalar ekonomiyi güçlendirdi 31 Ekim 2025 08:37
Çin’de imalat faaliyeti ekimde daraldı Çin’de imalat faaliyeti ekimde daraldı 31 Ekim 2025 08:23
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler