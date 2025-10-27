Fed'in faiz indirimlerine 2026'da devam edecek mi?

ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklanan kamu kurumu verilerindeki aksama Fed'in politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltıyor. ABD'de eylül ayında enflasyon beklentilerin altında gerçekleşmesiyle birlikte, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler güç kazandı.

Uzmanlar, Fed'in ülkede iş gücü piyasasında devam eden sıkıntılar nedeniyle gelecek yıl da faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin Fed'in ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimini desteklediğini söyledi.

Ülkede açıklanan ekonomik verilerin iş gücü piyasasındaki zayıflığın sürdüğünü gösterdiğini belirten Marey, öte yandan Fed'in, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bilanço küçültme sürecinin sona erdiğini duyurmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Marey, ülkede açıklanan verilerin sınırlı olması nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell'ın aralık ayına ilişkin çok fazla sözlü yönlendirmede bulunmayabileceğini söyledi.

İş gücü piyasasındaki zayıflığın devam etmesi ve hükümetin kapanmasından kaynaklanan aşağı yönlü riskler hesaba katıldığında aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha olacağı öngörüsünde bulunan Marey, "Ancak enflasyon veya istihdam verileri yukarı yönlü sürpriz yaparsa Fed aralık toplantısında faiz indirimlerine pas geçmeye karar verebilir. Önümüzdeki yıla bakıldığında, Fed'in en azından nötr faiz oranına ulaşılana kadar faiz indirim döngüsünü sürdürmesini bekliyoruz." dedi.

"PİYASA FED'İN EYLÜL AYINDAKİ TAHMİNLERİNE ŞÜPHEYLE BAKIYOR"

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in ekim toplantısında da 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının beklendiğini vurguladı.

Fed'in 9 aylık bir aradan sonra eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşürmeye devam ettiğini anımsatan Knightley, Fed Başkanı Powell'ın bunu bir "risk yönetimi" hareketi olarak nitelendirdiğini belirtti.

Knightley, "Hedefin üzerinde enflasyon bir sorun teşkil ediyor ve tarifeler tehdit oluşturmaya devam ediyor ancak tarife kaynaklı fiyat artışlarının korkulduğu kadar agresif bir şekilde gerçekleşmediğini söylemek doğru olur." dedi.

İş dünyası anketlerinin ekonominin durumu hakkında pek de iyimser bir tablo çizmediğini dile getiren Knightley, bu nedenle Fed'in ekim toplantısında faiz oranlarını düşürmesini ve aralık ayında da 25 baz puanlık bir indirime gideceği öngörüsünde bulundu.

Knightley, şöyle devam etti:

"Fed, eylül ayındaki FOMC toplantısında kendi tahminlerini güncelledi ve yetkililerin medyan beklentisi, bu iki faiz indirimine ek olarak 2026'da yapılacak bir faiz indiriminin enflasyonu kontrol altında tutarken büyümeyi desteklemeye yeteceği yönündeydi. Piyasa, hızla soğuyan iş piyasasının daha agresif eylemler gerektireceğine inanarak bu tahminlere şüpheci yaklaşıyor. Fed'in 2026'da 2 faiz indirimi yapmasını öngörüyoruz. "