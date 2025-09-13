Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdü

CANLI BORSA
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa'nın kredi notunu "AA-"den "A+"ya düşürdü, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Fransa ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Fransa'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "AA-"den "A+"ya düşürüldüğü, not görünümünün "durağan" olduğu belirtildi.

Ülkenin yüksek ve artan bor oranına işaret edilen açıklamada, Fransa'nın kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının, kalıcı birincil bütçe açıklarını yansıtarak artmaya devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, 2024'te yüzde 113,2 olan borcun GSYH'ye oranın 2027'de yüzde 121'e çıkmasının öngörüldüğü, ülkenin artan borcunun yeni şoklara yanıt verme kapasitesini kısıtladığı ifade edildi.

Hükümetin güven oylamasında yenilgiye uğramasının iç siyasette artan parçalanma ve kutuplaşmayı ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, geçen yıl yapılan erken seçimlerden bu yana Fransa'da üç farklı hükümetin görev yaptığı ve bu istikrarsızlığın siyasi sistemin kayda değer mali konsolidasyon sağlamasını zayıflattığı ve bütçe açığının 2029'a kadar GSYH'nin yüzde 3'üne düşürülmesini zorlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın mali konsolidasyon ve AB mali kurallarına uyum konusunda zayıf bir performansa sahip olduğu ifade edildi.

FİTCH PORTEKİZ'İN, S&P İSPANYA'NIN KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ

Öte yandan Fitch, Portekiz'in uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "A-"den "A"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ülkenin kamu borcunun 2020'de GSYH'nin yüzde 134,1'i ile zirveye ulaşmasının ardından 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 96,4'e gerilediği ve Fitch tarafından derecelendirilen ülkeler arasında en büyük düşüşlerden birini gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, bu düşüşün ihtiyatlı mali politika geçmişinin desteklediği güçlü büyümeyi ve önemli birincil bütçe fazlalarını yansıttığı kaydedildi.

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) da İspanya'nın uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunu "A"dan "A+"ya yükseltti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.

S&P'den yapılan açıklamada, özel sektörün 10 yıldır sürdürdüğü borç azaltma çabalarının, İspanya'nın dış bilançosunda kayda değer bir iyileşmeye yol açtığı, ekonominin dış finansman koşullarındaki ani değişikliklere olan duyarlılığını azalttığı ve ekonomik şoklara karşı genel dayanıklılığını artırdığı ifade edildi.

