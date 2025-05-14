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Fitch'ten ABD - Çin açıklaması: Normalleşmeye işaret etmiyor

Fitch Ratings, ABD - Çin tarife geriliminin hafiflemesinin ticarette normalleşmeye işaret etmediğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2025 08:57

Son Güncelleme Tarihi 14 Mayıs 2025 10:02

Fitch Ratings, 12 Mayıs'ta Cenevre'de yapılan ABD-Çin Ekonomi ve Ticaret Toplantısı Ortak Bildirisi'nin iki ülke arasındaki ticaret savaşında önemli bir gerileme olduğunu söyledi. Ancak kalıcı bir anlaşmanın yokluğunda, tarife oranlarının nereye yerleşeceği ve halihazırda uygulananların etkisi konusundaki belirsizlik makroekonomik tahminlerimizde kilit faktörler olmaya devam edeceğini vurguladı.

ABD ve Çin'in yaptıkları ortak açıklamanın, ABD-Çin ticaret akışında dünyanın en büyük iki ekonomisini ciddi şekilde sekteye uğratacak sürekli bir çöküşten kaçınma isteğine işaret ettiğini savunan Fitch, "34'lük karşılıklı gümrük vergisi oranının %10'a düşürülmesi, ABD'nin Başkan Donald Trump'ın 9 Nisan'da yayınladığı kararnamede birçok ticaret ortağı için benimsediği yaklaşımı yansıtıyor. Daha da çarpıcı olanı, ABD-Çin ikili tarife oranlarını üç haneli rakamlara çıkaran keskin tırmanışı da geri alıyor" dedi.

"ABD-Çin anlaşması, halihazırda somut bir ekonomik etkisi olan ticaret savaşının sona erdiği anlamına da gelmiyor" ifadelerini kullanan Fitch, Haziran 2025'te yayınlayacağı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda küresel makroekonomik tahminlerini güncellerken bu faktörleri de değerlendireceğini belirtti.

Fitch, "ABD'nin ticaret politikası son aylarda oldukça dalgalı bir seyir izlemiştir ancak son gerilimin azalması halinde, Küresel Ekonomik Görünüm - Nisan 2025 Güncellemesi'nde yayınlanan küresel büyüme tahminlerimize göre yukarı yönlü bir potansiyel söz konusu olacaktır" dedi.

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