Gazprom'dan Avrupa'ya doğal gaz uyarısı: Rezervler dip seviyeye yaklaşıyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolama alanlarında doluluk oranlarının tarihi dip seviyelere yaklaşmaya başladığı yönünde uyarıda bulundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 12 Ocak itibarıyla Avrupa depolarındaki doluluk oranının yüzde 53'e kadar gerilediği belirtildi. Depolarda şu anda 53,9 milyar metreküp gaz bulunduğu aktarılırken, "Avrupa'nın yer altı depolama tesislerindeki mevcut gaz miktarı, en zor geçen 2017-2018 kış döneminin aynı gününe kıyasla 4,1 milyar metreküp daha düşük" ifadelerine yer verildi.

Gazprom, Avrupa ülkelerinin depolardaki gazı hızla tüketmeye devam ettiğini, özellikle Hollanda'daki depoların doluluk seviyesinin yüzde 39,5'e kadar indiğini bildirdi.

Ukrayna savaşından önce Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda olan Gazprom, yaklaşık yarım yüzyıllık boru hattı yatırımları sayesinde 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40 seviyesine taşımıştı. Ancak yaptırımlar ve siyasi gerilimler nedeniyle şirket, pazarda ABD, Katar ve Norveç gibi LNG sağlayıcılarına müşteri kaptırdı. Gazprom'un Avrupa'ya yaptığı doğalgaz sevkiyatı 2024'te 15 milyar metreküpe kadar gerilerken, bu rakam 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Şirket, geçen günlerde yaptığı bir başka açıklamada ise 2025 yılında Çin'e 38,8 milyar metreküp gaz gönderildiğini ve tarihi olarak ilk kez Çin'e sevkiyatın Avrupa'yı aştığını duyurmuştu.