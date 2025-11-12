CANLI BORSA
Goldman Sachs: ABD hisseleri zayıf seyredebilir, gelişen piyasalar öne çıkacak

Goldman Sachs: ABD hisseleri zayıf seyredebilir, gelişen piyasalar öne çıkacak

Goldman Sachs, önümüzdeki 10 yıl içinde ABD hisse senetlerinin küresel piyasalara kıyasla daha zayıf bir performans sergileyebileceğini öngörüyor. Bankanın stratejistleri, yatırımcılara portföylerini ABD dışındaki gelişmekte olan piyasalara yönlendirerek çeşitlendirme önerisinde bulunuyor. başlık bul

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2025 15:48

Goldman Sachs strateji ekibi, ABD hisse senetlerinin önümüzdeki 10 yıllık dönemde zayıf bir performans sergileyeceğini öngörüyor.

Bu yıl Wall Street'in düşük getirisini isabetli şekilde tahmin eden stratejistler, S&P 500'ün önümüzdeki 10 yılda yıllık ortalama %6,5 getiri sağlayacağını düşünüyor. Bu oran, küresel bölgeler arasındaki en düşük getiri beklentisi olarak dikkat çekiyor. Buna karşılık, gelişmekte olan piyasaların aynı dönemde yıllık ortalama %10,9 getiriyle en iyi performansı sergilemesi bekleniyor.

Stratejistler, yatırımcılara portföylerini coğrafi olarak çeşitlendirme önerisinde bulunuyor.

Son 10 yılda teknoloji hisseleri ve yapay zeka destekli yükselişle öne çıkan S&P 500, 2025'te küresel borsaların gerisinde kaldı. ABD dışındaki MSCI endeksi %27 artarken, S&P 500 sadece %16 değer kazandı.

YAPAY ZEKA ETKİSİ KÜRESEL ÖLÇEKTE HİSSEDİLECEK

Goldman Sachs stratejistleri, yapay zekanın uzun vadeli etkilerinin yalnızca ABD ile sınırlı kalmayacağını, küresel ölçekte yayılması gerektiğini vurguluyor. Stratejistler yayımladıkları notta, yatırımcılara ABD dışındaki gelişmekte olan piyasalara yönelerek portföylerini çeşitlendirme tavsiyesinde bulunuyor.

Stratejistler, daha yüksek nominal GSYH büyümesi ve yapısal reformlarla gelişen piyasaların destekleneceğini öngörüyor. Bu kazanımların başta Çin ve Hindistan'daki güçlü kâr artışlarıyla geleceği belirtiliyor. Japonya hariç Asya, yıllık %10,3 getiriyle ikinci sırada yer alırken, Japonya'nın %8,2 getiriyle dikkat çekeceği öngörülüyor. Avrupa için ise %7,1'lik yıllık getiri beklentisi bulunuyor.

Uzmanlara göre, hisse senedi değerlemelerindeki artış ve küresel kazanç büyümesine dair beklentiler, yatırımcıları gelişmekte olan ülkelere yönlendirmeye devam edecek.

