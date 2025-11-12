CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Goldman Sachs: ABD’de ekimde 50 bin istihdam kaybı bekleniyor

Goldman Sachs: ABD’de ekimde 50 bin istihdam kaybı bekleniyor

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD tarım dışı istihdamının Ekim ayında muhtemelen 50 bin azaldığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2025 09:14

Hesaplama, bankanın iş büyümesi takipçisini içeriyor. Takipçi, Eylül ayındaki 85 bin yeni işten Ekim'de 50 bine yavaşladı. Ayrıca hükümetin ertelenmiş istifa programı, bordroları yaklaşık 100 bin pozisyon azaltacak.

Trump yönetiminin yılın başlarında başlattığı bu program, binlerce personelin hükümetten ayrılmasına ve mali yılın sonu olan 30 Eylül'e kadar maaşlarını almaya devam etmesine izin verdi.

Banka yayınladığı notta, "İş açıkları ve işgücü piyasası sıkılığı takipçilerimiz düşmeye devam etti ve yeni oluşturduğumuz işten çıkarma takipçimiz de son birkaç ayda işten çıkarmalarda artış olduğunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Böyle bir düşüş, 2020 sonundan bu yana en büyük kayıp olacak. Mevcut en son veriler, ekonominin Haziran ayında 13 bin iş kaybettiğini, ardından Temmuz ve Ağustos'ta istihdam eklediğini gösteriyor.

Hükümet kapanması, Eylül ve Ekim aylarına ait tarım dışı istihdam raporlarının yayınlanmasını geciktirdi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de işsizlik arttı İngiltere'de işsizlik arttı 11 Kasım 2025 10:55
ABD’de kripto paralar için yeni adım! SEC devreden çıkarılıyor ABD’de kripto paralar için yeni adım! SEC devreden çıkarılıyor 11 Kasım 2025 10:38
Çin, borç riskine karşı harekete geçti: Devlet şirketlerinin yurtdışı borçlanmasına sınırlama Çin, borç riskine karşı harekete geçti: Devlet şirketlerinin yurtdışı borçlanmasına sınırlama 11 Kasım 2025 10:26
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 11 Kasım 2025 10:15
Rusya ile Çin arasında Kuzey Deniz Yolu üzerinden kargo sevkiyatı arttı Rusya ile Çin arasında Kuzey Deniz Yolu üzerinden kargo sevkiyatı arttı 11 Kasım 2025 10:10
Küresel piyasalarda risk iştahı arttı Küresel piyasalarda risk iştahı arttı 11 Kasım 2025 10:09
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 11 Kasım 2025 09:49
VİOP’ta endeks kontratı güne artışla başladı VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı 11 Kasım 2025 09:47
Brent petrolün varili 63,71 dolar Brent petrolün varili 63,71 dolar 11 Kasım 2025 09:44
Japonya’da büyük şirket kârları 2025’in ilk yarısında geriledi Japonya'da büyük şirket kârları 2025'in ilk yarısında geriledi 11 Kasım 2025 09:06
San Francisco Fed: Faizi uzun süre yüksek tutmak riskli San Francisco Fed: Faizi uzun süre yüksek tutmak riskli 11 Kasım 2025 09:01
Çin’den ABD’ye nadir element ihracatında yeni dönem: ’Doğrulanmış Son Kullanıcı’ sistemi gündemde Çin’den ABD’ye nadir element ihracatında yeni dönem: 'Doğrulanmış Son Kullanıcı' sistemi gündemde 11 Kasım 2025 08:52
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler