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Goldman Sachs Almanya için büyüme tahminini yükseltti

Goldman Sachs, Almanya ve Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini yükselttiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2025 09:02

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2025 09:03

Goldman Sachs Group, savunma harcamalarını artırma planının etkisiyle Almanya ekonomisindeki toparlanmanın komşu ülkelere de yayılacağını ve Euro bölgesindeki diğer ülkeleri de askeri harcamaları artırmaya teşvik edeceğini düşünüyor.

Büyüme artışının bir sonucu olarak, Goldman Sachs artık Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında faiz oranlarını düşürmesini beklemiyor. Büyümedeki yavaşlama, dezenflasyondaki ilerleme ve ticaretten kaynaklanan aşağı yönlü riskler nedeniyle Nisan ve Haziran toplantılarında 25 baz puanlık indirim öngörüyor.

Aralarında Sven Jari Stehn'in de bulunduğu Goldman ekonomistleri Almanya için gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme tahminlerini 2025 yılı için 0,2 puan artırarak %0,2'ye ve 2026 yılı için 0,5 puan artırarak %1,5'e yükseltti.

Komşu ülkelere de yayılan bu değişiklikler, bankanın Euro bölgesi büyüme tahminini bu yıl için 0,1 puan artırarak %0,8'e, 2026 için ise 0,2 puan artırarak %1,3'e yükselmesini sağladı.

Goldman ekonomistleri, "Almanya'da kamu harcamalarında daha hızlı bir artışla büyüme daha güçlü hale gelebilirken, AB'nin ABD'ye ihracatına yönelik genel bir gümrük vergisi olasılığı nedeniyle büyüme üzerinde kısa vadeli aşağı yönlü riskler görmeye devam ediyoruz" diye yazdı.

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