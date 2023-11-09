Goldman Sachs baş ekonomisti resesyondan endişeli değil

CNBC'ye konuşan Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jan Hatzius "en büyük olumsuz etkinin zaten geride kaldığını" düşündüğünü söyledi.

Goldman ekonomistleri, Fed'in faiz artırım döngüsünün GSYH büyümesi üzerindeki etkisinin büyük kısmının 2022'de ve 2023'ün başlarında gerçekleştiğini tahmin ediyorlar.

Uzun vadeli faiz oranlarındaki son ve nispeten kısa süreli artışın büyüme üzerindeki etkilerinin yakında sıfıra ineceğine inanan Goldman ekonomistleri, sıkılaştırmadan GSYH büyümesine kadar olan gecikmelerin yaygın olarak inanılandan daha kısa olduğunu, çünkü saatin piyasalar sıkılaştırmayı beklediğinde başladığını ifade ettiler.

Hatzius CNBC'de yaptığı açıklamada görünüm konusunda "oldukça iyimser" olduğunu söyledi ve "Bu yıl enflasyonun ekonomiye gerçekten zarar vermeden düştüğünü kanıtladı. Reel harcanabilir hane halkı geliri büyümesindeki güç tüketicilere yardımcı olmaya devam edecek" dedi.

Fed'in 2024'ün dördüncü çeyreğine kadar "hiçbir şey yapmamasını" beklediğini ifade eden Hatzius, Fed'in faizleri daha erken düşürmeyeceğini çünkü enflasyonun %2'nin biraz üzerinde kalacağını, ekonominin beklenmedik bir hız tümseğine çarpması halinde merkez bankasının daha erken faiz indirimine gidebileceğini belirtti.