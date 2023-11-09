CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Goldman Sachs baş ekonomisti resesyondan endişeli değil

Goldman Sachs baş ekonomisti resesyondan endişeli değil

Ekonomistlerin, Fed'in son 20 ayda faiz oranlarında yaptığı 11 artışın gecikmeli etkisine bağlı olarak dile getirdikleri resesyon endişesi Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jan Hatzius tarafından paylaşılmıyor.

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2023 09:04

Son Güncelleme Tarihi 09 Kasım 2023 09:04

CNBC'ye konuşan Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jan Hatzius "en büyük olumsuz etkinin zaten geride kaldığını" düşündüğünü söyledi.

Goldman ekonomistleri, Fed'in faiz artırım döngüsünün GSYH büyümesi üzerindeki etkisinin büyük kısmının 2022'de ve 2023'ün başlarında gerçekleştiğini tahmin ediyorlar.

Uzun vadeli faiz oranlarındaki son ve nispeten kısa süreli artışın büyüme üzerindeki etkilerinin yakında sıfıra ineceğine inanan Goldman ekonomistleri, sıkılaştırmadan GSYH büyümesine kadar olan gecikmelerin yaygın olarak inanılandan daha kısa olduğunu, çünkü saatin piyasalar sıkılaştırmayı beklediğinde başladığını ifade ettiler.

Hatzius CNBC'de yaptığı açıklamada görünüm konusunda "oldukça iyimser" olduğunu söyledi ve "Bu yıl enflasyonun ekonomiye gerçekten zarar vermeden düştüğünü kanıtladı. Reel harcanabilir hane halkı geliri büyümesindeki güç tüketicilere yardımcı olmaya devam edecek" dedi.

Fed'in 2024'ün dördüncü çeyreğine kadar "hiçbir şey yapmamasını" beklediğini ifade eden Hatzius, Fed'in faizleri daha erken düşürmeyeceğini çünkü enflasyonun %2'nin biraz üzerinde kalacağını, ekonominin beklenmedik bir hız tümseğine çarpması halinde merkez bankasının daha erken faiz indirimine gidebileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
BOJ Başkanı’ndan para politikası açıklaması BOJ Başkanı'ndan para politikası açıklaması 08 Kasım 2023 09:32
ECB yüksek enflasyondan endişeli ECB yüksek enflasyondan endişeli 08 Kasım 2023 09:20
ABD tahvil getirilerindeki artış deprem olarak değerlendirildi ABD tahvil getirilerindeki artış deprem olarak değerlendirildi 08 Kasım 2023 09:18
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 08 Kasım 2023 13:24
Fed üyesi: Faiz artırılmasını desteklemeye hazırım Fed üyesi: Faiz artırılmasını desteklemeye hazırım 08 Kasım 2023 09:11
IMF: ECB faizi yüzde 4’te tutmalı IMF: ECB faizi yüzde 4'te tutmalı 08 Kasım 2023 09:15
Fed üyesi: Mücadele henüz kazanılmadı Fed üyesi: Mücadele henüz kazanılmadı 08 Kasım 2023 09:08
Çin’in politika değişiklikleri yatırım için itici güç olarak görülüyor Çin'in politika değişiklikleri yatırım için itici güç olarak görülüyor 08 Kasım 2023 09:02
Japonya’da durağan görünüm sürüyor Japonya'da "durağan" görünüm sürüyor 08 Kasım 2023 08:54
Biden-Xi görüşmesi Çin hisse senetleri için katalizör olabilir Biden-Xi görüşmesi Çin hisse senetleri için katalizör olabilir 08 Kasım 2023 09:05
Çin’in 2023 GSYH büyüme hedefini başarması bekleniyor Çin'in 2023 GSYH büyüme hedefini başarması bekleniyor 08 Kasım 2023 08:58
Japonya Maliye Bakanı’ndan vergi indirimi açıklaması Japonya Maliye Bakanı'ndan vergi indirimi açıklaması 08 Kasım 2023 08:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,96
%0,1955
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,83
%-0,0175
DOLAR
999,34
%-0,0656
EURO
969,08
%-3,0922
ALTIN
1.046,15
%4,6151
BORSA
1.007,94
%0,7939
DOLAR
1.010,95
%1,0945
EURO
1.040,32
%4,0322
ALTIN
928,64
%-7,1359
BORSA
1.027,89
%2,7888
DOLAR
1.040,27
%4,0273
EURO
1.743,45
%74,3448
ALTIN
1.814,75
%81,475
BORSA
1.534,10
%53,4103
DOLAR
1.634,32
%63,4316
EURO
BİST En Aktif Hisseler