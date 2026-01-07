CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Goldman Sachs'tan Türkiye için enflasyon tahmini

Goldman Sachs'tan Türkiye için enflasyon tahmini

Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye’de manşet enflasyona yönelik tahminlerini koruyarak, 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 20 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Ekonomistler, çekirdek enflasyonun ivmesinde ise kademeli bir yavaşlamaya işaret etti.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 11:30

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil'in 5 Ocak tarihli raporunda, "Temmuz ayından bu yana ilk kez Aralık ayında tüm çekirdek enflasyon göstergelerinde belirgin bir zayıflama görüldü" değerlendirmesi yapıldı. Ekonomistler, Kasım ve Aralık aylarındaki yavaşlamada mevsimsel etkilerin belirleyici olduğunu ifade etti.

Raporda, "Mevsimselliğe dair belirsizlikler dikkate alındığında, çekirdek enflasyondaki bu yavaşlamanın gerçekten kalıcı bir trend değişimine işaret edip etmediğini söylemek için henüz erken" ifadelerine yer verildi. Ancak bu gelişmenin, sıkı para ve maliye politikası, TL'deki son dönemdeki istikrar ve yavaşlayan büyüme ivmesiyle uyumlu şekilde çekirdek enflasyonda kademeli bir düşüş beklentileriyle örtüştüğü belirtildi.

Öte yandan pazartesi günü açıklanan verilere göre, Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 30,9 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Citigroup ise hizmet ve çekirdek enflasyonda devam eden katılığa dikkat çekmişti.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 61,43 dolar Brent petrolün varili 61,43 dolar 06 Ocak 2026 09:25
MicroStrategy’den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu MicroStrategy'den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu 06 Ocak 2026 09:13
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 06 Ocak 2026 09:09
ABD, küresel kurumlar vergisi anlaşmasında stratejik avantaj sağladı ABD, küresel kurumlar vergisi anlaşmasında stratejik avantaj sağladı 06 Ocak 2026 08:05
Trump’tan kritik açıklama: Tarife gelirleri 600 milyar doları aşacak! Trump'tan kritik açıklama: Tarife gelirleri 600 milyar doları aşacak! 06 Ocak 2026 07:51
ABD imalat PMI 2025’i en düşük seviyede kapattı ABD imalat PMI 2025’i en düşük seviyede kapattı 06 Ocak 2026 07:46
ABD’den uranyum hamlesi: Yerli kapasite için 2,7 milyar dolar yatırım ABD'den uranyum hamlesi: Yerli kapasite için 2,7 milyar dolar yatırım 06 Ocak 2026 07:42
Trump yönetimi harekete geçti: Venezuela için ABD’li petrol şirketleriyle temas başladı Trump yönetimi harekete geçti: Venezuela için ABD'li petrol şirketleriyle temas başladı 06 Ocak 2026 07:24
San Francisco Fed: Tarifeler enflasyonu düşürebilir San Francisco Fed: Tarifeler enflasyonu düşürebilir 06 Ocak 2026 07:18
Nvidia, yeni yapay zeka projelerini tanıttı Nvidia, yeni yapay zeka projelerini tanıttı 06 Ocak 2026 07:12
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 05 Ocak 2026 16:40
Wall Street yatırımcıları bu yıldan umutlu Wall Street yatırımcıları bu yıldan umutlu 05 Ocak 2026 15:10
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.090,0900 Değişim 95,40 Son veri saati:
Düşük 12003,77 Yüksek 12099,17
Açılış
43,0621 Değişim 0,0460 Son veri saati:
Düşük 43,0187 Yüksek 43,0647
Açılış
50,3103 Değişim 0,1695 Son veri saati:
Düşük 50,2904 Yüksek 50,4599
Açılış
6.182,6670 Değişim 79,754 Son veri saati:
Düşük 6148,922 Yüksek 6228,676
Açılış
110,5624 Değişim 6,2555 Son veri saati:
Düşük 108,3182 Yüksek 114,5737
Açılış
BİST En Aktif Hisseler