Anasayfa Finans Ekonomi Hazine 80,5 milyar lira borçlandı

Hazine 80,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 80 milyar 501,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Oluşturma Tarihi 11 Ağustos 2025 15:41

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,92 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 36,98, bileşik faiz yüzde 40,39 oldu.

Nominal teklifin 69 milyar 677,5 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 40 milyar 907 milyon lira, net satış 42 milyar 471,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 12 milyar 30 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 50 milyar 942 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 26 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 80 milyar 501,6 milyon lira borçlandı.

