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Hong Kong'da konut satışları hızlı arttı

Hong Kong'da yeni konut satışları Mart ayında son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2024 08:46

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2024 08:46

Hong Kong Economic Journal'ın raporuna göre, bu dönemde yaklaşık 4.170 satış gerçekleşti ve bu rakam bir önceki ayın 14 katından fazla.

Bu durum, Hong Kong yetkililerinin sektörü canlandırmak için Şubat ayı sonunda emlak kısıtlamalarını kaldırmasının ardından geldi. Geliştiriciler, fiyatlar üzerinde baskı oluşturan fazla stokları azaltmak için satışlardaki artışa güveniyor.

Midland Realty'nin Hong Kong'daki konut bölümünün CEO'su Sammy Po, "İlk elden işlemlere yönelik güçlü duyarlılığın Nisan ayına kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Hong Konglu olmayan alıcılar daha düşük fiyatlar talep etseler bile, mülk satın almak için çok daha yüksek bir ilgi gösteriyorlar." dedi.

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