IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Çin hükümetini gayrimenkul sektöründeki riskleri azaltması ve ekonomide bozulmalara yol açan sıfır COVID politikasında ayarlamalara gitmesi gerektiği yönünde uyardı.

Pekin'de düzenlenen Caixin Zirvesi'ne video konferans yolu ile katılan Gopinath, burada yaptığı konuşmada, "Gayrimenkul sektöründe finansal istikrarın korunması için merkezi hükümet seviyesinde acil eylem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çin'in aynı zamanda, ekonomik etkisini azaltmak için Sıfır COVID stratejisinde ayarlama yapmaya ihtiyacı olduğunu savunan Gopinath, bunun sürdürülebilir ve dengeli ekonomik toparlanma için çok önemli olduğunu vurguladı.

IMF Başkan Yardımcısı, düşük enflasyon ve zayıflayan büyümenin hanehalkları için daha büyük politika desteğine olanak vereceğini ve bunun tüketimi artıracağını da belirtti.