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IMF: Japonya borçlanmaktan kaçınmalıdır

IMF, Japonya'nın yeni harcamaları finanse etmek için borçlanmaktan kaçınması gerektiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 01 Kasım 2024 09:05

Son Güncelleme Tarihi 01 Kasım 2024 09:07

IMF, Japonya'nın daha fazla borçlanmak yerine ek harcama planlarını bütçe içinde finanse etmesi gerektiğini belirterek, merkez bankası faiz oranlarını artırmaya başlarken hükümeti mali evini düzene sokmaya çağırdı.

IMF'nin Asya Pasifik Bölümü Direktörü Krishna Srinivasan, "Para politikasında normalleşmenin gerçekleşmekte olduğu gerçeği göz önüne alındığında, mali tarafa konsolidasyona başlama sorumluluğu yüklüyor, ki bence bu çok gecikmiş bir durum" dedi.

Srinivasan, "Sağladığınız her türlü destek çok daha hedefe yönelik olmalı ve her türlü yeni girişim bütçe içinde finanse edilmeli. Herhangi bir yeni girişimi sağlamak için daha fazla borç artırmamalısınız" ifadelerini kullandı.

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