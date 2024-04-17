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IMF: Rus ekonomisi, yaptırımlara rağmen büyüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Nisan 2024 Dünya Ekonomik Görünümü Basın Toplantısı’nda Rus ekonomisinin yaptırımlara rağmen büyüme eğiliminde olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2024 13:30

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2024 13:30

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan IMF'te düzenlenen Nisan 2024 Dünya Ekonomik Görünümü konulu basın toplantısında, Rus ekonomisinde büyüme eğiliminin sürdüğü ifade edildi. ABD ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaptırım uyguladığı Rusya'da, ekonominin zayıflaması öngörülüyordu.

IMF'ten yapılan açıklamada, "Rusya'nın 2024 yılı GSYH büyümesini 0,6 puan artırarak yüzde 3,2'ye yükselttik, yani bu önemli bir yukarı yönlü revizyon. Büyümenin 2025 yılında da yüzde 3,2'den yüzde 1,8'e düşmesini bekliyoruz. Rus ekonomisinin dayanıklılığının ve yaptığımız düzenlemenin ardında çeşitli faktörler var. İlk olarak, petrol ihracat hacimleri sabit kalmıştır. İkinci olarak, kamu iktisadi teşebbüsleri de dahil olmak üzere kurumsal yatırımlarda büyük bir güçlenme gördük. Üçüncüsü, büyümeyi destekleyen özel tüketimde de çok fazla sağlamlık gördük. Son olarak da kamu harcamalarının etkisini gördük; ancak güvenlikle ilgili harcamalarda genel harcamalara kıyasla çok daha büyük artışlar gördük" denildi.

YAPTIRIMLARIN ETKİSİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

IMF, Rus ekonomisindeki büyümenin savaş öncesi tahminlere göre düşük olduğunu, uygulanan yaptırımların etkileriyle olumsuzlukların görülebileceğini de ekledi. Açıklamada, "Şimdi bunu bir bağlama oturtmak gerekirse, orta vadeye baktığımızda hala savaş öncesinin önemli ölçüde altında büyüme oranlarına sahip olduğunu görüyoruz. Daha önce 1.7 olan büyüme oranı şimdi 1.4'e gerilemiştir ki bu da Rus ekonomisinin savaşın ve buna bağlı yaptırımların etkisiyle hala bu olumsuzluklarla karşı karşıya kalmasının beklendiğini söylemenin bir başka yoludur" ifadeleri kullanıldı.

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