ING'den Türkiye için enflasyon beklentisi

ING Global, 2026 yılında enflasyonun yüzde 22’ye, politika faizinin ise yüzde 27’ye düşmesini öngörüyor. Ancak kurum, risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğine dikkat çekti. ING ayrıca, döviz kurunun dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 14 Ocak 2026 16:26

ING Global, Türkiye ekonomisine yönelik son tahminlerini yayımladı. Kurum, 2026 yılı için enflasyon oranını yüzde 22, politika faizini ise yüzde 27 olarak öngördü.

Raporda, enflasyon görünümünde yukarı yönlü risklerin sürdüğü ifade edildi.

Bu yıl döviz kurunun dezenflasyon sürecine destek vermesinin beklendiği belirtilirken, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardaki artışların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleriyle uyumlu olacağı tahmin edildi.

Döviz kuru projeksiyonlarına da yer verilen raporda, dolar/TL için 1 aylık beklenti 43,70, 3 aylık 45,10, 6 aylık 47,20 ve 12 aylık tahmin 51,00 seviyesinde paylaşıldı.

