İngiliz işverenlerden gelecek yıl için yüzde 3 zam beklentisi

İnsan kaynakları sektörünün meslek kuruluşu Chartered Institute of Personnel and Development tarafından yapılan ankete göre, İngiliz işverenler önümüzdeki 12 ay içinde ücretleri yüzde 3 oranında artırmayı bekliyor ancak bazı işe alım yetkililer yapay zekanın işgücünü küçülteceğini öngörüyor.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2025 08:47

İnsan kaynakları sektörünün meslek kuruluşu Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), genel işe alım niyetlerinin pandemi döneminden bu yana en zayıf seviyelerine yakın olduğunu ve özellikle kamu sektöründe çok düşük kaldığını açıkladı. Firmalar hükümetin vergi planlarının işe alımlar üzerindeki etkisinden endişeli.

Ankete göre, her altı işverenden biri yapay zeka araçlarının kullanımının önümüzdeki 12 ay içinde personel sayısını azaltmalarına olanak sağlamasını bekliyor. Bunların dörtte biri personel azaltımının yüzde 10'dan fazla olmasını öngörüyor. Junior yönetici, büro, profesyonel ve idari rollerin en çok etkileneceği bekleniyor.

CIPD, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in geçen yıl işverenlerin sosyal güvenlik katkı paylarında büyük bir artış açıklamasının ardından, 26 Kasım bütçesinde işe alımı frenleyecek başka önlemlerden kaçınması gerektiğini söyledi.

Kuruluş, anket yaptığı 2000'den fazla işletmede personel temel ücretlerinde beklenen medyan artışın art arda altıncı çeyrekte yüzde 3 olduğunu belirtti.

İngiltere Merkez Bankası Perşembe günü yayınladığı işveren anketinde, Ekim ayına kadar olan üç ayda ücret artışı beklentilerinin yüzde 3,7'ye yükseldiğini ve bu oranın beş aydır en yüksek seviye olduğunu gösterdi.

