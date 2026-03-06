CANLI BORSA
İngiltere konut fiyatları Şubat’ta rekor seviyeye ulaştı

İngiltere’de konut fiyatları Şubat ayında tekrar yükselişe geçerek rekor seviyeye çıktı. Halifax verilerine göre, ortalama konut fiyatları %0,3 artışla 301 bin 151 sterline yükseldi. Yıllık bazda ise fiyatlar %1,3 artarak son dört ayın en güçlü yükselişini gösterdi.

Ancak Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı küresel belirsizlik, faiz indirimlerinin ertelenmesine neden olabileceği için piyasada risk oluşturuyor. HSBC ve Nationwide gibi büyük kredi kuruluşları, borçlanma maliyetlerini artırmaya hazırlanırken, Moneyfacts verileri, iki yıllık sabit faizli mortgage oranının ortalama %4,83'e yükseldiğini ortaya koydu.

Knight Frank uzmanı Tom Bill, "Çatışmanın uzun sürmesi enflasyonu yükselterek faiz indirimlerini geciktirebilir ve piyasa güvenini zayıflatabilir" dedi.

Bölgesel bazda ise farklı bir tablo göze çarpıyor. Londra ve güneydoğuda yıllık fiyatlar sırasıyla %1 ve %2,2 düşerken, Kuzey İrlanda %6,3 ile en yüksek artışı yaşadı. İngiltere'nin kuzeybatısında %2,9, kuzeydoğusunda ise %3,5'lik artış kaydedildi.

Capital Economics ekonomisti Ashley Webb, yıl içinde konut piyasasında toparlanma beklediklerini belirtirken, çatışmanın uzaması halinde daha sınırlı faiz indirimi ve zayıf alıcı talebinin bu toparlanmayı frenleyebileceğini ifade etti.

