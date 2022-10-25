İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Rishi Sunak'ın yeni başbakan olacak olmasını tebrik ederken, ülke ekonomisinin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar, meydan okumalar konusunda "dürüst olma zamanı" olduğunu söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Hunt, "Karşı karşıya olduğumuz büyük ekonomik zorluklar konusunda dürüstlük ve bunları düzeltmek için cesaret zamanı" dedi.

Hunt, "Bunu yapacağına güvenebileceğimiz ve ülkemizin büyük potansiyeli konusunda bize tüm güvenini veren bir başbakanımız var" ifadelerini de kullandı.