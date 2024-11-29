CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

İngiltere'de emlak piyasası büyüme yönüne döndü

İngiltere emlak sektörüne yönelik verileri yayımlayan emlak sitesi Zoopla'nın konut fiyat endeksine göre İngiltere genelinde konut fiyatları 17 Kasım'a kadar geçen dört haftalık sürede %1,5 oranında arttı.

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2024 09:42

Emlak sitesi Zoopla'nın konut fiyat endeksine göre İngiltere genelinde konut fiyatları 17 Kasım'a kadar geçen dört haftalık sürede %1,5 oranında arttı. Bir önceki ay %1 olan bu artış, fiyatların %1,2 düştüğü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yıllık bazda artışa işaret ediyor.

YENİ KONUT ARZI YÜZDE 15 ARTTI

Ağustos ayındaki faiz indirimi İngiltere konut piyasasındaki hareketliliği canlandırmaya devam ediyor. Kasım ayında alıcı talebi yıllık bazda %24 artarken, anlaşmaya varılan satış sayısı %19 yükseldi. Yeni konut arzı %15 artarken, satılık konut stoku %10 artış gösterdi.

Zoopla Genel Müdürü Richard Donnell, "Konut piyasası son iki yılda artan borçlanma maliyetleri karşısında dirençli bir duruş sergiledi" dedi Donnell, "2025 yılında konut fiyatlarının 2024 yılına kıyasla %5 daha fazla satışla %2,5 oranında artmasını bekliyoruz" dedi. Donnell, 2024 yılında konut piyasasındaki hareketliliğin artmasını daha hızlı gelir artışına ve daha düşük mortgage oranlarına bağlıyor.

1,15 MİLYON KONUT SATIŞI BEKLENİYOR

OBR verilerine göre 2024'ün ikinci çeyreğine kadarki iki yıl içinde harcanabilir hane halkı gelirinde %15'lik bir artış görülürken, gelir artışı Zoopla'nın daha önce beklediğinden daha güçlü oldu.

Bu eğilimlerin önümüzdeki yıl boyunca konut piyasası için olumlu bir ivme sağlamaya devam etmesi bekleniyor. Zoopla 2025 yılında 1,15 milyon konut satışı bekliyor. Doğru olması halinde, bu seviye 2022'den bu yana en yüksek yıllık konut satışı sayısına işaret edecek. İngiltere konut piyasası 2024 yılında 1,1 milyon satış gerçekleştirme yolunda ilerlemekte ki bu da 2023 rakamına göre %10'luk bir artışa işaret etmekte.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs’tan rekor altın tahmini geldi Goldman Sachs'tan rekor altın tahmini geldi 27 Kasım 2024 14:55
Çin’de sanayi şirketlerinin karları yüzde 10 azaldı Çin'de sanayi şirketlerinin karları yüzde 10 azaldı 27 Kasım 2024 09:56
İngiltere Merkez Bankası: Trump ticaret tarifeleri ekonomik büyüme için risk İngiltere Merkez Bankası: Trump ticaret tarifeleri ekonomik büyüme için risk 27 Kasım 2024 09:36
FED tutanaklarında faiz indirimi sinyali FED tutanaklarında faiz indirimi sinyali 27 Kasım 2024 09:07
Güney Kore’den çip üretcilerine 10 milyar dolar destek Güney Kore'den çip üretcilerine 10 milyar dolar destek 27 Kasım 2024 08:57
Arz artışlarının erteleneceği haberiyle petrol yükseldi Arz artışlarının erteleneceği haberiyle petrol yükseldi 27 Kasım 2024 08:50
Gümrük vergisi çelik ve alüminyum fiyatlarını yükseltecek Gümrük vergisi çelik ve alüminyum fiyatlarını yükseltecek 27 Kasım 2024 08:44
Deutsche Bank’tan 10 maddelik Trump analizi Deutsche Bank'tan 10 maddelik Trump analizi 26 Kasım 2024 16:16
Moskova Borsası son 1,5 yılın en düşük seviyesinde Moskova Borsası son 1,5 yılın en düşük seviyesinde 26 Kasım 2024 15:57
JPMorgan’dan altın ve gümüş tahmini JPMorgan'dan altın ve gümüş tahmini 26 Kasım 2024 15:41
Bitcoin fiyatları kar satışlarıyla düşüşe geçti Bitcoin fiyatları kar satışlarıyla düşüşe geçti 26 Kasım 2024 14:08
İngiltere’de kripto para sahipliği yüzde 12’ye yükseldi İngiltere'de kripto para sahipliği yüzde 12'ye yükseldi 26 Kasım 2024 13:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler