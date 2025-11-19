İngiltere'de enflasyon ekimde geriledi

CANLI BORSA
İngiltere'de yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşerek hazirandan beri ilk kez yavaşlama gösterdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,6 oldu. Bu seviye, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

İngiltere'de yıllık enflasyon son olarak haziranda yüzde 3,6 ölçülmesinin ardından, temmuz, ağustos ve eylülde değişiklik göstermeyerek yüzde 3,8'de sabit kalmıştı.

Fiyatlarda yıllık bazdaki artışa en büyük aşağı yönlü katkıyı konut ve hane halkı hizmetleri yaparken, bunu gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış dengeledi.

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise ekimde yıllık bazda yüzde 3,4 ve hizmet enflasyonu yüzde 4,5 oldu.

Ülkede aylık enflasyon ise yüzde 0,4 olarak kaydedildi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, bu yıl ekimde elektrik ve gaz fiyatlarının geçen yıla göre daha az artmasının enflasyonun yavaşlamasına katkı sağladığını belirterek, otel konaklama fiyatlarının da aynı şekilde düşüş gösterdiğini ifade etti.

