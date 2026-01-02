CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere’de konut fiyatları aralık ayında geriledi

İngiltere’de konut fiyatları 2025 yılını zayıf bir kapanışla tamamladı. Nationwide Building Society tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinde konut fiyatları Aralık 2025’te aylık bazda yüzde 0,4 geriledi. Böylece yıllık fiyat artışı yüzde 0,6 ile Nisan 2024’ten bu yana en zayıf seviyesine indi.

02 Ocak 2026

Ekonomistler, Aralık ayında konut fiyatlarının aylık yüzde 0,1 artmasını ve yıllık artışın yüzde 1,2 olmasını bekliyordu. Ancak Kasım ayında yüzde 1,8 olan yıllık artış oranı Aralık'ta belirgin şekilde yavaşladı. Mevsimsellikten arındırılmış konut fiyat endeksi Aralık'ta 543,0 seviyesine inerken, Kasım ayında bu seviye 545,2 olarak kaydedilmişti. Ortalama konut fiyatı ise 272.998 sterlinden 271.068 sterline düştü.

Bölgesel verilere bakıldığında, Kuzey İrlanda üst üste üçüncü yıl da en iyi performans gösteren bölge oldu. Bölgede konut fiyatları 2025 genelinde yüzde 9,7 arttı. Doğu Anglia ise yıl genelinde yüzde 0,8'lik düşüşle en zayıf performansı sergiledi.

Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, 2025'in genel olarak ""dirençli" bir konut piyasasıyla geçtiğini belirtti. Gardner'a göre, tüketici güveninin zayıf seyretmesine ve mortgage faizlerinin pandemi sonrası dip seviyelerin yaklaşık üç katı olmasına rağmen, kredi onayları Covid-19 öncesi seviyelere yakın kaldı. Nisan ayında yürürlüğe giren damga vergisi değişikliklerinin yıl içinde dalgalanma yarattığını ifade eden Gardner, fiyat artışlarının ücret artışlarının altında kalmasının ve mortgage faizlerindeki kademeli düşüşün alıcı talebini desteklediğini vurguladı. Ayrıca ilk kez ev alanların payının uzun dönem ortalamasının üzerine çıktığını, düşük peşinatlı kredilerin son on yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

