CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de konut fiyatları kasımda kısmi arttı

İngiltere'de konut fiyatları kasımda kısmi arttı

İngiltere’de konut fiyatlarının bu yılın kasım ayında yüzde 0,5 artış kaydettiği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 07 Aralık 2023 15:17

Son Güncelleme Tarihi 07 Aralık 2023 15:17

İngiliz konut finansman kuruluşu Halifax'tan yapılan açıklamada, İngiltere'de konut fiyatlarının bu yılın kasım ayında yüzde 0,5 arttığı, ortalama bir konut fiyatının 283 bin 615 sterline yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkede konut fiyatlarındaki artışın kronikleşen konut sıkıntısından kaynaklandığı belirtildi.

İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile kıyaslandığında 1964 yılından önce inşa edilmiş konutlarda en yüksek paya sahip.

Ülkenin mevcut konut stokunun yaklaşık yüzde 75'ini 1964 yılından önce yapılmış yapılar oluşturuyor.

İlginizi Çekebilir
Robinhood Markets AB’de komisyonsuz kripto ticaretini başlatıyor Robinhood Markets AB'de komisyonsuz kripto ticaretini başlatıyor 07 Aralık 2023 08:43
Hava yolu sektörü gelirlerinin 2024’te rekor kırması bekleniyor Hava yolu sektörü gelirlerinin 2024'te rekor kırması bekleniyor 06 Aralık 2023 16:49
İngiltere’de konut sektörü kasımda daraldı İngiltere'de konut sektörü kasımda daraldı 06 Aralık 2023 15:29
Avrupalılar hayat standartlarının düştüğüne inanıyor Avrupalılar hayat standartlarının düştüğüne inanıyor 06 Aralık 2023 12:57
İngiliz yatırımcılar gayrimenkul fonlarından para çekmeye devam etti İngiliz yatırımcılar gayrimenkul fonlarından para çekmeye devam etti 06 Aralık 2023 12:32
Dünyanın ilk dördüncü nesil nükleer santrali elektrik üretimine başladı Dünyanın ilk dördüncü nesil nükleer santrali elektrik üretimine başladı 06 Aralık 2023 12:21
Fed’in zararı 122 milyar doları aştı Fed'in zararı 122 milyar doları aştı 06 Aralık 2023 11:14
Asya Kalkınma Bankası, Pakistan’a 658,8 milyon dolarlık krediyi onayladı Asya Kalkınma Bankası, Pakistan'a 658,8 milyon dolarlık krediyi onayladı 06 Aralık 2023 11:12
Brent petrolde düşüş ivmesi sürüyor Brent petrolde düşüş ivmesi sürüyor 06 Aralık 2023 10:13
Çin kamu bankalarından yuana destek Çin kamu bankalarından yuana destek 06 Aralık 2023 09:30
Yellen’den dikkat çeken resesyon açıklaması: İşaret yok Yellen'den dikkat çeken resesyon açıklaması: İşaret yok 06 Aralık 2023 09:27
Avustralya ekonomisi beklentilerin altında büyüdü Avustralya ekonomisi beklentilerin altında büyüdü 06 Aralık 2023 09:24
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,43
%0,4427
ALTIN
1.000,47
%0,0472
BORSA
999,14
%-0,0863
DOLAR
996,80
%-0,32
EURO
981,63
%-1,8375
ALTIN
988,70
%-1,1301
BORSA
1.003,99
%0,399
DOLAR
992,04
%-0,7962
EURO
1.026,46
%2,6461
ALTIN
1.001,78
%0,1781
BORSA
1.012,78
%1,2776
DOLAR
1.021,31
%2,1311
EURO
1.754,73
%75,4725
ALTIN
1.626,50
%62,6495
BORSA
1.543,37
%54,3365
DOLAR
1.576,42
%57,6417
EURO
BİST En Aktif Hisseler