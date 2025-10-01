İngiltere'de konut fiyatlarındaki artış oranı eylülde arttı

CANLI BORSA
Nationwide House Price Index'in son verilerine göre, eylül ayında İngiltere'de konut fiyatları genel olarak istikrarlı bir seyir izledi ve yıllık artış oranı ağustostaki yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıktı.

Aylık bazda, fiyatlar mevsimsel düzeltmenin ardından Ağustos ayında %0,1'lik hafif bir düşüşün ardından %0,5 arttı. Ortalama ev fiyatı, önceki ayki 271.079 sterlin seviyesinden 271.995 sterline yükseldi.

Bölgesel eğilimler büyük farklılıklar gösterdi. Kuzey İrlanda, yıllık bazda %9,6'lık güçlü bir artışla ülke genelinde ilk sırada yer alırken, Güney Doğu bölgesi sadece %0,3'lük bir artışla geride kaldı.

Nationwide Baş Ekonomisti Robert Gardner, rakamların konut piyasasındaki genel istikrarı yansıttığını söyledi. Mortgage onayları, daha yüksek borçlanma maliyetlerine rağmen, pandemi öncesi ortalamalara paralel olarak aylık yaklaşık 65.000 seviyesinde kaldı.

Gardner, "Küresel ekonomide devam eden belirsizliklere rağmen, Birleşik Krallık'ta potansiyel ev alıcıları için temel koşullar destekleyici olmaya devam ediyor" dedi. Düşük işsizlik, sağlıklı ücret artışı ve güçlü hane halkı finansmanı gibi faktörleri anahtar faktörler olarak gösterdi.

Gardner, ileriye dönük olarak, BoE'nin önümüzdeki çeyreklerde faizleri düşürmesi halinde borçlanma maliyetlerinin daha da azalabileceğini ve bunun, dayanıklı ekonomik koşullarla birleştiğinde konut faaliyetlerinin "kademeli olarak güçlenmesine" yardımcı olabileceğini belirtti.

