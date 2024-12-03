İngiltere'de perakende satışlar düşüş gösterdi

İngiliz perakendeciler, "Black Friday" satışlarının zamanlamasından etkilenen Kasım ayındaki satışlarda zayıflık bildirdiler. British Retail Consortium (BRC), satış hacimlerinin Kasım ayına kadar olan 12 ayda %3,3 düştüğünü, Nisan ayında %4,0 düştüğünden bu yana en düşük okuma olduğunu ve Ekim ayına kadar olan yılda %0,6'lık artışın oldukça altında kaldığını bildirdi.

Geçtiğimiz ayki düşüş, bu yılki verilerin Kasım ayı sonundaki "Black Friday" satışlarını içermemesi gerçeğini yansıttı. Bu, geçen yılki karşılaştırmaya dahil edilmiş olsa da Aralık rakamlarına yansıyacak.

BRC'nin Genel Müdürü Helen Dickinson, "Kuşkusuz bayram sezonuna kötü bir başlangıç olsa da, zayıf harcama rakamları esas olarak bu yıl Black Friday'in Aralık rakamlarına taşınmasından kaynaklanıyor. Yine de, düşük tüketici güveni ve artan enerji faturaları gıda dışı harcamaları açıkça etkiledi." dedi.

Aynı ayda karşılaştırılabilir verilerle satışlarda ise %3,4 düşüş yaşandı.