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İngiltere'de perakende satışlar yatay seyretti

İngiltere'de perakende satışlar martta yatay seyir gösterdi.

Oluşturma Tarihi 19 Nisan 2024 10:16

Son Güncelleme Tarihi 19 Nisan 2024 10:16

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, mart ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, akaryakıt ve mağaza dışı gıda satışları martta sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 0,5 artarken, bu artış gıda satışlarındaki yüzde 0,7'lik ve mağaza dışı perakende satışlarındaki yüzde 1,5'luk düşüşle dengelendi.

Böylece ülkede perakende satışlar martta yatay seyir gösterdi. Ülkede şubat ayına ilişkin perakende satışlar da yüzde 0,1 artış olarak revize edildi.

YÜZDE 1,9 BÜYÜDÜ

Bu yılın ilk çeyreğindeki perakende satışlar ise önceki çeyreklik döneme göre yüzde 1,9 büyüdü.

ONS Anketler ve Ekonomik Göstergeler Başkan Yardımcısı Heather Bovill, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mobilya mağazaları, akaryakıt istasyonları ve kıyafet mağazalarının mart satışlarında artış raporladığını belirterek, bu kazanımların gıda satışlarındaki düşüş ve büyük mağazalardaki yüksek fiyatların yarattığı etkiyle dengelendiğini ifade etti.

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