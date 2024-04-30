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Haberler Fotohaber TL cazibesini artıracak! Uzman isim tek tek yanıtladı: Borsa emsallerine göre oldukça ucuz
Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 09:28

TL cazibesini artıracak! Uzman isim tek tek yanıtladı: Borsa emsallerine göre oldukça ucuz

Borsa İstanbul 10 bin puan psikolojik direncini kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu yükselişte en çok kazandıran ulaştırma sektörü oldu. Peki bu yükseliş sürecek mi? Hangi hisseler öne çıkabilir? Yatırımcıların portföyünde hangi varlıklar olmalı? Merak edilenleri Sabah.com.tr'ye yanıtlayan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, borsanın emsallerine göre oldukça ucuz olduğunu belirterek önümüzdeki dönemde TL varlıklarının daha cazip olacağını söyledi.

SÜMEYYE TUNCER
TL cazibesini artıracak! Uzman isim tek tek yanıtladı: Borsa emsallerine göre oldukça ucuz

Haftaya rekorlarla başlayan BIST 100 Endeksi, 10 bin puanı aşarak zirvesini yenilerken hisse senedi yatırımcısı yükselişin sürüp sürmeyeceğini ve hangi hisselerin öne çıkacağını merak ediyor.

TL cazibesini artıracak! Uzman isim tek tek yanıtladı: Borsa emsallerine göre oldukça ucuz

BORSADA TARİHİ ZİRVE

BIST 100 Endeksi dün üst üste kırdığı rekorlarla günü, tarihi zirvesi olan 10.082,77 seviyesinde tamamladı. Yükselişe öncülük edenler ulaştırma, holding ve bankacılık endeksleri olurken piyasada gözler Standard & Poor's'un (S&P) Cuma günü açıklayacağı Türkiye raporuna çevrildi.

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TL cazibesini artıracak! Uzman isim tek tek yanıtladı: Borsa emsallerine göre oldukça ucuz

Borsadaki tarihi zirve sonrası hisse senedi yatırımcılarının merak ettiği soruları yanıtlayan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, "Önümüzdeki dönemde TL varlıkları daha cazip olacak" diyerek Sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

TL cazibesini artıracak! Uzman isim tek tek yanıtladı: Borsa emsallerine göre oldukça ucuz

2024 yerel seçimleri geride kaldı. Seçimsiz bir 4 yıl var. Ortodoks iktisat temelli para ve maliye politikaları devam edecek. Fed ve ECB başta olmak üzere küresel merkez bankaları faiz indirimine başlayacak. Borsa İstanbul 10 bin puan psikolojik direncini kırdı. Tüm bunlarla beraber değerlendirdiğinizde öncelikle Borsa İstanbul'da 2024 yıl sonu tahmininiz nedir? Emsallerine göre iskontolu olduğunu düşünüyor musunuz?

Borsa İstanbul'da geçen yıl ve bu yıl sene başından beri önemli getiriler olmasına rağmen Borsa İstanbul hala emsallerine göre diğer bir çok varlık grubuna göre iskontolu. Sadece bunu borsalarla değil özellikle diğer varlık gruplarıyla da kıyasladığımızda Borsa İstanbul'un oldukça geride kaldığını görüyoruz. Bu aynı zamanda potansiyelinin halen de yüksek olduğunu gösteriyor.

TL cazibesini artıracak! Uzman isim tek tek yanıtladı: Borsa emsallerine göre oldukça ucuz

YABANCI ALIMINI DESTEKLEYECEK UNSURLAR

Önümüzdeki dönemde; hem bu hafta S&P'nin not artışını muhtemelen görüyor olacağız Cuma günü hem de Temmuz ayında Moody's'in olası bir not artışını ki bu da beklenenler arasında ve Türkiye'nin gri listeden çıkarılması. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te ifade etmişti Temmuz gibi Türkiye'nin gri listeden çıkma durumunu. Temmuz ve Ağustos ayında enflasyonun baz etkisinin de katkısıyla hızlı şekilde gerileyecek olması. Bunlar Türkiye'ye yönelik ilgiyi artıracak gelişmeler ve yabancı alımını da destekleyecek unsurlar.

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