TL cazibesini artıracak! Uzman isim tek tek yanıtladı: Borsa emsallerine göre oldukça ucuz

2024 yerel seçimleri geride kaldı. Seçimsiz bir 4 yıl var. Ortodoks iktisat temelli para ve maliye politikaları devam edecek. Fed ve ECB başta olmak üzere küresel merkez bankaları faiz indirimine başlayacak. Borsa İstanbul 10 bin puan psikolojik direncini kırdı. Tüm bunlarla beraber değerlendirdiğinizde öncelikle Borsa İstanbul'da 2024 yıl sonu tahmininiz nedir? Emsallerine göre iskontolu olduğunu düşünüyor musunuz?

Borsa İstanbul'da geçen yıl ve bu yıl sene başından beri önemli getiriler olmasına rağmen Borsa İstanbul hala emsallerine göre diğer bir çok varlık grubuna göre iskontolu. Sadece bunu borsalarla değil özellikle diğer varlık gruplarıyla da kıyasladığımızda Borsa İstanbul'un oldukça geride kaldığını görüyoruz. Bu aynı zamanda potansiyelinin halen de yüksek olduğunu gösteriyor.