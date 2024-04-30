Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
09:28
TL cazibesini artıracak! Uzman isim tek tek yanıtladı: Borsa emsallerine göre oldukça ucuz
Borsa İstanbul 10 bin puan psikolojik direncini kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu yükselişte en çok kazandıran ulaştırma sektörü oldu. Peki bu yükseliş sürecek mi? Hangi hisseler öne çıkabilir? Yatırımcıların portföyünde hangi varlıklar olmalı? Merak edilenleri Sabah.com.tr'ye yanıtlayan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, borsanın emsallerine göre oldukça ucuz olduğunu belirterek önümüzdeki dönemde TL varlıklarının daha cazip olacağını söyledi.