Giriş Tarihi: 01.05.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
10:16
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! Mayıs 2024 Fed faiz kararı ne zaman, ne olur?
Son dakika haberi: Mayıs 2024 Fed faiz kararı için nefesler tutuldu. Fed mart ayında politika faizini sabit tuttu. Piyasalarda 'Fed faiz kararı ne olur, beklentisi ne?' sorusu yanıt ararken analistlerin Fed faiz beklentisi belli oldu. Karar sonrası Jerome Powell açıklaması ise gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak. Öte yandan ilk faiz indirimi ne zaman olacağı tahminleri paylaşıldı.