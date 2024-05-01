FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! Mayıs 2024 Fed faiz kararı ne zaman, ne olur?

Son dakika haberi: Fed faiz kararı bugün belli oluyor. Mart ayında faizi sabit tutan Fed'in Mayıs ayı faiz kararı ne olacağı merak ediliyor. Karar sonrası Fed Başkanı'ndan gelecek açıklamalardan gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller aranacak. Peki Fed faiz kararı ne olur, beklentisi ne? İşte tüm detaylar…