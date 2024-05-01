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Haberler Fotohaber FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! Mayıs 2024 Fed faiz kararı ne zaman, ne olur?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 10:16

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! Mayıs 2024 Fed faiz kararı ne zaman, ne olur?

Son dakika haberi: Mayıs 2024 Fed faiz kararı için nefesler tutuldu. Fed mart ayında politika faizini sabit tuttu. Piyasalarda 'Fed faiz kararı ne olur, beklentisi ne?' sorusu yanıt ararken analistlerin Fed faiz beklentisi belli oldu. Karar sonrası Jerome Powell açıklaması ise gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak. Öte yandan ilk faiz indirimi ne zaman olacağı tahminleri paylaşıldı.

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! Mayıs 2024 Fed faiz kararı ne zaman, ne olur?

Son dakika haberi: Fed faiz kararı bugün belli oluyor. Mart ayında faizi sabit tutan Fed'in Mayıs ayı faiz kararı ne olacağı merak ediliyor. Karar sonrası Fed Başkanı'ndan gelecek açıklamalardan gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller aranacak. Peki Fed faiz kararı ne olur, beklentisi ne? İşte tüm detaylar…

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! Mayıs 2024 Fed faiz kararı ne zaman, ne olur?

MART AYI FED KARARI NE OLDU?

Fed Mart ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Beklentiler ise faizlerin değişmemesi yönündeydi. Bununla beraber faiz oranı 23 yılın en yüksek seviyesinde kalmayı sürdürüyor.

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FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! Mayıs 2024 Fed faiz kararı ne zaman, ne olur?

MAYIS 2024 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı ne zaman açıklanacağı belli oldu. Faiz kararı bugün saat 21:00'da belli olacak. Karar sonrası Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ise piyasalar tarafından yakın takibe alındı.

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! Mayıs 2024 Fed faiz kararı ne zaman, ne olur?

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Mayıs 2024 FOMC toplantısı bugün sonuçlanacak. Fed faiz kararı beklentisi ise belli oldu. Analistler, Fed'in toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın gerçekleştireceği sözle yönlendirmelerden bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! Mayıs 2024 Fed faiz kararı ne zaman, ne olur?

YILIN İLK FAİZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Powell'ın vereceği sinyaller takip edilecek. Faiz indirimine ilişkin gelebilecek açıklamalar altın, döviz, borsa ve kripto paralar başta olmak üzere piyasalarda yönü tayin edecek. ABD'de açıklanan veriler sonrası Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali gerileyerek haziranda yüzde 11, temmuzda yüzde 30, eylülde yüzde 57 ile fiyatlanıyor.

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