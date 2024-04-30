CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 16:13

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 16:13

ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak-Mart 2024 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Açıklanan verilere göre, ücret artışını ölçen İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,9 artış gösteren endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi.

İSTİHDAM MALİYETİ İLK ÇEYREKTE ARTTI

İstihdam maliyeti ilk çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 4,2'lik artış kaydetti.

KAMU ÇALIŞANLARININ DA MALİYETİ ARTTI

Maaşlar ve yan hak maliyetleri birinci çeyrekte yüzde 1,1 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 1,1 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 1,3'lük artış gösterdi.

İlginizi Çekebilir
Çinli emlak geliştirici borç yeniden yapılandırma koşullarını revize etti Çinli emlak geliştirici borç yeniden yapılandırma koşullarını revize etti 30 Nisan 2024 08:54
ECB üyesi Guindos: Orta Doğu enflasyon üzerinde yukarı yönlü özel bir risk oluşturuyor ECB üyesi Guindos: Orta Doğu enflasyon üzerinde yukarı yönlü özel bir risk oluşturuyor 30 Nisan 2024 08:44
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 450 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 450 bin liraya geriledi 29 Nisan 2024 16:45
Altın gram fiyatı ibresini aşağı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Nisan 2024 kaç TL? Altın gram fiyatı ibresini aşağı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Nisan 2024 kaç TL? 29 Nisan 2024 16:33
Almanya’da yıllık enflasyon nisanda değişmedi Almanya'da yıllık enflasyon nisanda değişmedi 29 Nisan 2024 16:16
Nisan ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı Nisan ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı 29 Nisan 2024 14:54
AB otomobil üreticilerinden şarj istasyonu talebi AB otomobil üreticilerinden şarj istasyonu talebi 29 Nisan 2024 14:16
Avrupa’nın doğal gaz üretimi yüzde 8,2 azaldı Avrupa'nın doğal gaz üretimi yüzde 8,2 azaldı 29 Nisan 2024 11:39
Uzmanlar Fed faiz indirimi için tarih verdi Uzmanlar Fed faiz indirimi için tarih verdi 29 Nisan 2024 11:11
Borsa güne yatay seyirle başladı Borsa güne yatay seyirle başladı 30 Nisan 2024 10:01
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 30 Nisan 2024 09:53
Altının gramı 2 bin 430 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 430 liradan işlem görüyor 29 Nisan 2024 10:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,31
%0,731
EURO
1.005,00
%0,5
DOLAR
999,68
%-0,0319
BORSA
988,38
%-1,1619
ALTIN
1.099,94
%9,9936
EURO
1.111,27
%11,1265
DOLAR
1.045,05
%4,5052
BORSA
1.240,24
%24,0235
ALTIN
1.127,66
%12,766
EURO
1.122,12
%12,2121
DOLAR
1.102,51
%10,2506
BORSA
1.313,79
%31,3788
ALTIN
1.742,54
%74,2539
EURO
1.719,33
%71,9326
DOLAR
2.182,70
%118,2699
BORSA
2.219,61
%121,9606
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler