ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin üzerinde arttı

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 16:13
Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 16:13
ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak-Mart 2024 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Açıklanan verilere göre, ücret artışını ölçen İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 arttı.
Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,9 artış gösteren endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi.
İSTİHDAM MALİYETİ İLK ÇEYREKTE ARTTI
İstihdam maliyeti ilk çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 4,2'lik artış kaydetti.
KAMU ÇALIŞANLARININ DA MALİYETİ ARTTI
Maaşlar ve yan hak maliyetleri birinci çeyrekte yüzde 1,1 arttı.
Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 1,1 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 1,3'lük artış gösterdi.