İngiltere'de tüketici güveni düştü

Tüketici araştırma şirketi GfK tarafından yapılan endekse göre, İngiliz tüketiciler arasındaki güven bir önceki aya göre 9 puan düşerek bu ay -30'a geriledi.

Eylül ayında Ocak 2022'den bu yana görülün en yüksek nokta olan -21'e tırmanan endeks, Ekim ayında Temmuz ayındaki seviyesine geri döndü.

GfK müşteri stratejisi direktörü Joe Staton, "Evlerimizi ısıtmanın, benzin depolarımızı doldurmanın, artan mortgage ve kira oranlarıyla başa çıkmanın, yavaşlayan istihdam piyasasının ve şimdi de Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı belirsizliklerin yarattığı şiddetli rüzgarlar, bu artan tedirginliğe katkıda bulunuyor" dedi.

GFK TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ'Nİ OLUŞTURAN BEŞ BİLEŞENİN TAMAMI EKİM AYINDA DÜŞTÜ

Staton'a göre büyük çaplı satın alımlar 14 puan düştü ve bu da Noel alışveriş dönemi öncesinde perakendecileri endişelendirecek.

İngilter ekonomisine ilişkin korkular, önümüzdeki 12 aydaki ekonomik duruma ilişkin ölçütün sekiz puan düşerek eksi 32'ye gerilemesine neden olurken, aynı dönemdeki kişisel mali duruma ilişkin ölçüt de eksi 2'den eksi 8'e düştü.

Staton, "Tüketici güveninde gördüğümüz dalgalanma, ekonominin içinde bulunduğu bunalımlı havanın kesin bir işaretidir ve herhangi bir iyileşme beklentisi de yoktur" diye konuştu.