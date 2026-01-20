AB Komisyonu: Grönland'a yatırımları artıracak girişimler için çalışıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin Grönland üzerinden uyguladığı ek tarifelere yönelik açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, söz konusu tarifelerin yanlış bir adım olduğunu ifade ederek, bu tür uygulamaların bölgesel iş birliğine zarar verdiğini söyledi.

Arktik bölgesinin stratejik önemine işaret eden Leyen, AB'nin bölgenin güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir paket üzerinde çalıştığını belirtti. Leyen, söz konusu paketin hem güvenlik hem de sürdürülebilir kalkınma boyutlarını içereceğini dile getirdi.

Grönland'a yönelik politikalar hakkında açıklamalarda bulunan Leyen, adadaki ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek için yatırımların artırılmasına yönelik yeni girişimler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Von der Leyen, AB'nin Grönland ile iş birliğini derinleştirme kararlılığında olduğunu belirtti.