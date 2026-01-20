Avrupa'nın en büyük ekonomisi için 4 yıl sonra en yüksek iyimserlik

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından ülkede ekonomik beklentilere yönelik endeks yayımlandı.

ZEW Beklenti Endeksi, aralık ayında 45,8 seviyesindeyken ocakta 59,6'ya yükselerek 2021'den bu yana eklentileri de aşarak en yüksek seviyesini kaydetti.

Raporda, mevcut durum endeksinin de tahmin edilenden daha fazla iyileştiği belirtildi. Buna göre, aralık ayında eksi 81 seviyesinde bulunan endeks, ocakta eksi 72,7'ye yükseldi.

Euro Bölgesi genelinde de ekonomik beklentiler belirgin şekilde güçlendi. Euro Bölgesi ZEW Beklenti Endeksi, ocakta 7,1 puan artışla 40,8'e yükselirken, mevcut durum endeksi ise 10,4 puan artarak eksi 18,1 seviyesine çıktı.

ZEW Başkanı Achim Wambach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik beklentilerdeki güçlü artışa dikkat çekerek, "ZEW Endeksi güçlü biçimde yükseliyor. 2026 yılı bir dönüm noktası olabilir. Ancak olumlu ekonomik beklentilere rağmen, sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılmak için ülkenin cazibesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.