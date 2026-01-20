İngiltere Merkez Bankası'ndan uyarı: Trump’ın Fed’e müdahalesi küresel risk yaratabilir

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, diğer merkez bankalarının Fed Başkanı Jerome Powell'a verdiği desteği "son derece istisnai" olarak tanımlarken, ABD'nin küresel sistem üzerindeki ağırlığının mutlaka hesaba katılması gerektiğini vurguladı.

Parlamento Hazine Komitesi'nde milletvekillerine hitap eden Bailey, "Burada ciddi bir yayılma potansiyeli söz konusu. ABD'de yaşananların, özellikle de Fed'in bağımsızlığına yönelik bir tehdit algısının, önemli dışsal etkiler ve zincirleme sonuçlar doğurma riski var" ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), Fed Başkanı Powell'a destek veren ve "tam dayanışma" mesajı içeren ortak bildiriyi imzalayan merkez bankaları arasında yer aldığını hatırlatan Bailey, benzer bir baskıyı ülke içi siyasette BoE için görmediğini de milletvekilleriyle paylaştı.

Bailey ayrıca, Trump'ın yeniden başkanlığa gelmesiyle artan jeopolitik gerilimlere rağmen ekonomik büyümenin ve finansal piyasaların beklenenden daha dirençli seyrettiğine dikkat çekti.

Jeopolitik belirsizliğin seviyesi ve sorunların kapsamının açıkça önemli bir faktör olduğunu belirten Bailey, buna karşın piyasaların yükselen jeopolitik risklere verdiği tepkinin tahmin edilenden daha sınırlı kaldığını söyledi. Ancak bu durumun kendisini rehavete sürüklemediğini de sözlerine ekledi.