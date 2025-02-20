İngiltere'de tüketici güveni yine kötüleşti

İngiltere'de tüketici güveni üst üste beşinci ayda da olumsuz yönde gelişti. Ekonomiye dair beklentileri gösteren endeks 2024 yılı Temmuz ayından bu yana yaklaşık 40 puan geriledi.

BRC-Opinium tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, önümüzdeki üç aya ilişkin ekonomik durum beklentileri -34'ten -37'ye geriledi.

Tüketicilerin kişisel mali durumları -4'ten -11'e inerken, perakendeye yaptıkları kişisel harcamalar -9'dan -5'e yükseldi. Kişisel harcamalar genel olarak Ocak ayındaki gibi 4, kişisel tasarrufları -3 seviyesinde kaldı.

British Retail Consortium İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, "İnsanların ekonomiye dair beklentileri, Temmuz 2024'ten bu yana neredeyse 40 puan düşerek yeni bir dip seviyeye ulaştı. Ekonomi ve kendi finansları konusunda en iyimser nesil olan Z Kuşağı (18-27) bile iyimserlikte bir düşüş gördü. Ayrıca bu ay güvende cinsiyetler arası uçurum da genişledi; kadınlar hem ekonomi hem de kendi finansları konusunda erkeklerden sırasıyla 13 ve 17 puan daha kötümserdi. Birçok işletme, Nisan ayındaki işveren NIC artışının işe alımlar üzerindeki etkisi ve yükselen enerji fiyat sınırının ev faturalarının maliyetini yukarı çekmesi konusunda uyarıda bulunurken, birçok hanenin endişeli olması şaşırtıcı değil. Kişisel perakende harcamalarına ilişkin beklentilerde olumlu bir artış olsa da, bu büyük ölçüde gelecekte daha yüksek fiyatlar beklentisiyle yönlendirilebilir." dedi.