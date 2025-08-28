CANLI BORSA
İngiltere'de yeni araç üretimi arttı

İngiltere Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Derneği tarafından açılanan verilere göre İngiltere'de yeni araç üretimi %5,6 arttı.

Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2025 09:09

Son Güncelleme Tarihi 28 Ağustos 2025 09:10

İngiltere Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Derneği (SMMT) tarafından yayınlanan yeni rakamlara göre, İngiltere'de otomobil üretimi Temmuz 2025'te üst üste ikinci ay artış göstererek %5,6 artışla 69.127 adede ulaştı. Ancak, ticari araç (CV) üretimindeki keskin düşüş (%81,1) toplam araç üretimini %10,8 oranında düşürerek 72.006 adede geriledi.

CV üretimindeki düşüş, hem fabrika yeniden yapılandırmasını hem de 2024 yılının Temmuz ayında sektörün 17 yılın en iyi performansını sergilediği rekor seviyeyi yansıtıyor. Genel düşüşe rağmen, hem iç pazar hem de ihracat pazarları için otomobil üretimi sırasıyla %13,6 ve %3,7 artışla güçlü bir performans gösterdi ve ihracat toplam üretimin yaklaşık %80'ini oluşturdu.

AB, Birleşik Krallık'ın otomobil ihracatının en büyük pazarı olmaya devam etti (%45,6), onu ABD (%18,1), Çin (%7,7), Türkiye (%7,2) ve Japonya (%3,4) izledi. AB ve Çin'e yapılan ihracat sırasıyla %7,9 ve %7,1 azalırken, Türkiye'ye yapılan sevkiyatlar %35,4, Japonya'ya yapılan sevkiyatlar ise %14,9 arttı. ABD'ye yapılan ihracat %6,8 artarak üç aylık düşüşü tersine çevirdi ve Haziran sonunda yürürlüğe giren İngiltere-ABD ticaret anlaşmasının erken etkisini vurguladı.

Yıl başından bu yana toplam araç üretimi %11,7 düşüşle 489.238 adede geriledi. Ancak sektör analistleri, 2026 yılında %6,4 artışla 803.000 adede ulaşarak toparlanma bekliyorlar. SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, rekabet gücünü artırmak ve yatırım çekmek için DRIVE35 gibi girişimler de dahil olmak üzere İngiltere'nin yeni Sanayi Stratejisinin hızlı bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

BİST En Aktif Hisseler