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İşsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada 238 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 20 Haziran 2024 16:53

Son Güncelleme Tarihi 20 Haziran 2024 16:53

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 238 bine indi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bu dönemdeki düşüşe karşın Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek ikinci seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 235 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi ise 242 binden 243 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 5 bin 500 artışla 232 bin 750'ye çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 8 Haziran ile biten haftada 15 bin kişi artarak 1 milyon 828 bine yükseldi.

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