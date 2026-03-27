Fitch Ratings, İsrail’in not görünümünü "negatif" olarak sürdürdü

Fitch Ratings, İsrail’in kredi notunu “A” seviyesinde korurken; artan kamu borcu, savaş riskleri ve siyasi kırılganlık nedeniyle görünümü “Negatif” olarak sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2026 15:38

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İsrail'in uzun vadeli yabancı para cinsinden borçlu temerrüt notunu (IDR) "A" seviyesinde teyit etti. Ancak kuruluş, kamu borcundaki yükseliş, savaş kaynaklı riskler ve mali disiplini zorlayabilecek iç siyasi belirsizlikler nedeniyle not görünümünü "Negatif"te bıraktı.

EKONOMİK NOKTALARI

Raporda, İsrail ekonomisinin çeşitlendirilmiş yapısı ile dış finansman kapasitesine dikkat çekildi. Buna karşılık yüksek borç/GSYH oranı, güvenlik tehditleri ve istikrarsız hükümet geçmişinin politika üretimini zorlaştırdığı vurgulandı.

BÖLGESEL GELİŞMELER VE GÜVENLİK RİSKİ

Değerlendirmede, İsrail'in bölgedeki konumunun askeri operasyonlarla güç kazandığı ve İran kaynaklı tehdidin azalmasının beklendiği ifade edildi. Ancak Lübnan'da Hizbullah ile yaşanabilecek çatışmaların şiddetlenme ihtimalinin yüksek olduğu, bunun da kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi.

BORÇ VE AÇIKTA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Fitch, askeri harcamaların 2026 yılında GSYH'nin yüzde 7,5'ine ulaşacağını öngördü. Merkezi yönetim bütçe açığının 2026'da yüzde 5,7'ye yükselmesi, 2027'de ise yüzde 4,5'e gerilemesi bekleniyor. Kamu borcunun ise 2026'da GSYH'nin yüzde 71,4'üne, 2027'de yüzde 72,5'ine çıkacağı tahmin ediliyor.

BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNİ

Kuruluş, ekonomik büyümenin 2027 yılında yüzde 3,5 seviyesine hızlanacağını öngörürken, enflasyonun yüzde 1,8 ile hedef aralığında kalacağını belirtti. Raporda, savaş sonrası toparlanmanın sınırlı kalabileceği, ancak ekonominin geçmiş şoklara karşı dirençli yapısını koruduğu hatırlatıldı.

