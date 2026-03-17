İsviçre Merkez Bankasından dövize 5,2 milyar franklık müdahale

İsviçre Merkez Bankası (SNB), İsviçre frangındaki aşırı değerlenmeyi dizginlemek amacıyla 2025'te döviz alımlarını yaklaşık 4 kat artırarak 5,2 milyar franga çıkardı.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 12:54

Son Güncelleme Tarihi 17 Mart 2026 12:56

İsviçre Merkez Bankası (SNB), geçen yıl küresel belirsizlik dönemlerinde "güvenli liman" olarak talep gören İsviçre frangındaki aşırı değerlenmeyi dizginlemek amacıyla döviz piyasasına yönelik müdahalelerini artırdı.

SNB DÖVİZ PİYASASINA MÜDAHALE ETTİ

SNB, 2025'e ilişkin yıllık faaliyet raporunu yayımladı. Buna göre, Banka 2025 yılında toplam 5,2 milyar İsviçre frangı tutarında döviz alımı yaptı.

Bu tutar, 2024 yılında kaydedilen 1,2 milyar franklık net döviz alımının yaklaşık 4 katı düzeyinde gerçekleşti.

SNB'den yapılan açıklamada, söz konusu alımların uygun parasal koşulların tesisi için kritik rol oynadığı ve frankın fahiş değer artışının ekonomi üzerindeki zararlı etkilerini sınırlamanın hedeflendiği ifade edildi.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ 36.3 MİLYAR FRANKLIK KATKI YAPTI

SNB, geçen yıl altın rezervlerinin yeniden değerlenmesi sayesinde 26,1 milyar İsviçre frangı (CHF) kar açıkladı. Altının ons fiyatında yıl boyunca görülen yaklaşık yüzde 46'lık yükseliş, Bankanın altın rezervlerinde 36,3 milyar franklık bir değerleme kazancı sağladı.

Buna karşın, İsviçre frangının dolar karşısında değer kazanması ve kur değişimlerinin etkisiyle Bankanın döviz pozisyonlarından 8,8 milyar frank zarar kaydedildi.

DÜNYANIN EN DÜŞÜK FAİZİ İSVİÇRE'DE

Banka, İsviçre ekonomisinin rekabet gücünü korumak adına genişlemeci para politikasını sürdürüyor. Halihazırda yüzde 0 seviyesinde bulunan politika faizi, büyük ekonomiler arasındaki en düşük oran olma özelliğini koruyor.

