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İsviçre'de enflasyon yüzde 1,1'e indi

İsviçre'de yıllık enflasyon ağustosta beklenenden daha fazla yavaşlayarak yüzde 1,1'e geriledi ve bu yıl bir faiz indirimi daha yapılmasını destekledi.

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2024 13:10

Son Güncelleme Tarihi 03 Eylül 2024 13:30

İsviçre İstatistik Enstitüsü (FSO), ağustos ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, İsviçre'de yıllık bazda temmuzda yüzde 1,3 olan TÜFE, ağustosta yüzde 1,1'e indi. Beklenti, enflasyonun mayısta yüzde 1,2'ye inmesi yönündeydi.

Ülkede TÜFE, aylık bazda ise değişiklik göstermedi. Ağustos 2022'de TÜFE, yüzde 3,5'e kadar yükselmişti.

Ulaşım, kalorifer yakıtı ve yurt dışı paket tatil maliyetlerinin tümü düşerek artan kiralar ile giyim ve ayakkabı fiyatlarını dengeledi.

İsviçre'de gıda ve enerji gibi değişken fiyatları dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise ağustosta değişmeyerek yüzde 1,1'de kaldı. İsviçre Merkez Bankası, enflasyonla mücadele ederken genellikle genel enflasyon rakamından çok bu değere bakıyor.

İsviçre, Avrupa'nın en düşük enflasyon oranlarından birine sahip. Avro Bölgesi'nde enflasyon oranı ağustosta yüzde 2,2 oldu.

SNB, parasal genişlemeye diğer merkez bankalarından daha erken başlamış ve bu yıl iki kez faiz oranlarını düşürmüştü. Bankadan bu ayın sonunda bir indirim daha bekleniyor.

İSVİÇRE'DE EKONOMİK BÜYÜME 2. ÇEYREKTE BİR MİKTAR İVME KAZANDI

Öte yandan İsviçre ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 büyüdü.

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış (Dünya Kupası veya Olimpiyat Oyunları gibi büyük spor etkinliklerinden arındırılarak) GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 genişledi.

İsviçre ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,4 büyüdü.

SECO, imalat sektörünün ikinci çeyrekte kimya ve ilaç endüstrisi sayesinde ortalamanın üzerinde büyüdüğünü belirtti.

Merkezi İsviçre'de bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi kuruluşlardan elde edilen lisans ücretleri ve televizyon gelirleri, ülkede değer oluşturmada gözle görülür bir etkiye sahip. Bu etkinlikler dikkate alındığında, ülkede GSYH ilk çeyrekte yüzde 0,5 arttıktan sonra ikinci çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü.

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